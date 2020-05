Pomagaj kinom studyjnym i lokalnym

https://pomagam.kinotv.pl/

W wyniku zamknięcia instytucji kultury z powodu zagrożenia epidemiologicznego, wiele małych kin, studyjnych i lokalnych, stanęło w obliczu ogromnego kryzysu. Wiadomo już, że plan stopniowego odmrażania gospodarki przewiduje ponowne otwarcie kin na ostatnim, czwartym etapie. Bez pomocy z zewnątrz część z nich może nie dotrwać do tego czasu. Dlatego teraz, bardziej niż zwykle, kameralne kina, takie jak m.in. warszawskie Kino Amondo, krakowska Agrafka, poznańskie Rialto czy Charlie w Łodzi, potrzebują wsparcia.– mówi prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Marlena Gabryszewska –Jak tłumaczy Marlena Gabryszewska, aż 30% kin należących do Stowarzyszenia Kin Studyjnych to kina prywatne, które nie korzystają z dotacji miejskich czy rządowych na bieżące funkcjonowanie. Podstawą ich działalności wciąż pozostają wpływy z grania regularnego repertuaru, co w obecnej sytuacji stało się po prostu niemożliweZ inicjatywą wsparcia tych instytucji wychodzi Kino TV – kanał filmowy prezentujący kultowe tytuły. Solidaryzując się z branżą kinową, stacja rusza z akcją #pomagamzKinoTV.– mówi Agata Papis-Maniecka, dyrektor marketingu Kino Polska TV SA, w portfolio którego znajduje się kanał Kino TV –W ramach akcji #pomagamzKinoTV na stroniemożna zarezerwować BEZPŁATNY BILET na domowy seans Filmów Twojego życia na Kino TV. W proponowanym repertuarze znajdziemy hitowe produkcje, które znamy i kochamy.Dodatkowo, jeśli tylko uczestnicy akcji uznają, że są w stanie zrobić jeszcze więcej, mogą w łatwy sposób doliczyć dowolną kwotę, jaką chcieliby wesprzeć zagrożone kina w ramach indywidualnej wpłaty.