Powstaje film o katastrofie łodzi podwodnej Titan. Twórcy mają ambicje

Titan to łódź podwodna należąca do firmy turystycznej, która od 2021 roku oferowała podróże do wraku Titanica. W czerwcu tego roku dokonać tego miał zespół składający się z pięciu osób: dyrektora filmy Ocean Gate, jednego z najbogatszych Pakistańczyków Shahzady Dawooda oraz jego syna Sulemana, brytyjskiego miliardera i podróżnika Hamisha Hardinga oraz francuskiego nurka Paula-Henry'ego Nargeoleta. Na pokładzie doszło jednak do implozji, w wyniku czego wszyscy zginęli.Jak się okazało po tragedii, skuteczność wycieczek Ocean Gate była dotąd bardzo niska – na 90 grup w ostatnich dwóch latach do wraku Titanica dotarło zaledwie 13 z nich.Film "Salvaged" ma opowiedzieć, zarówno o wydarzeniach przed tragedią, jak i po, tak by dać możliwie jak najszersze spojrzenie zarówno na samo wydarzenie, jak i bohaterów oraz to, w jaki sposób media budowały często fałszywą narrację na temat osób związanych w tą katastrofą. Scenariusz przygotowująz MindRiot. W projekt zaangażowany jest takżeKeasey tak opowiedział o projekcie:Twórca zaznaczył także, że przede wszystkim zależy mu na tym, by widzowie poznali prawdę o tym, co się stało:Jak podano, podobny cel przyświeca serialowi dokumentalnemu, a jego producentom udało się uzyskać bezprecedensowy dostęp do wszelkiego rodzaju materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych zarówno sprzed tragedii, jak i po niej.