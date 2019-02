Powstaje serial o potworze Frankensteina pracującym w policji

To Frankenstein czy RoboCop? Trudno powiedzieć. Stacja CBS przygotowuje serial telewizyjnyopowiadający o policjancie przywróconym do życia przez słynnego doktora.Bardzo luźno inspirowany klasyczną powieścią Mary Shelley serial opowie o detektywie z San Francisco, który ginie podczas pełnienia policyjnych obowiązków, a potem w zagadkowy sposób zostaje na powrót ożywiony. Mężczyzna próbuje wrócić do dawnego życia, ale odkrywa, że nie jest już tą samą osobą, co przedtem. Wraz ze swoją żona wpada w końcu na trop tajemniczego mężczyzny odpowiedzialnego za swoje zmartwychwstanie - doktora Victora Frankensteina.Scenarzystą projektu jest Jason Tracey ).Co ciekawe pomysł połączenia kryminalnej formuły i klasyka Mary Shelley nie jest niczym nowym. W 2004 powstał film telewizyjny oparty na książkach Deana Koontza zatytułowany - niespodzianka -. W rolach głównych wystąpili Vincent Perez Parker Posey , za kamerą stał Marcus Nispel , a producentem projektu był - uwaga - Martin Scorsese . Projekt opowiadał o potworze Frankensteina pomagającym parze policyjnych detektywów schwytać seryjnego mordercę.