Poznajcie Kroma z kinowej wersji "Borderlands"

Kulturysta, który od paru lat flirtuje z kinem (wkrótce zobaczymy go w " Czarnej Wdowie "), Olivier Richters dołączył do obsady widowiska " Borderlands ". Przypadła mu w udziale rola Kroma, lidera zbirów z planety Pandora.Lilith ( Blanchett ), niesławna banitka z tajemniczą przeszłością, niechętnie wraca na swoją rodzinną planetę Pandorę, by odnaleźć zaginioną córkę najpotężniejszego sukinsyna galaktyki Atlasa ( Ramirez ). Lilith zawiera sojusz z nieoczekiwaną zgrają: Rolandem ( Hart ) - byłym elitarnym najemnikiem, który teraz desperacko szuka odkupienia; Tiny Tiną ( Greenblatt ) - dziką nastolatką-demolką; Kriegiem ( Munteanu ) - mięśniak na bakier z retoryką chroniący Tinę; Tannis ( Curtis ) - naukowczyni, której zdrowie psychiczne pozostawia wiele do życzenia oraz Claptrap ( Black ) - przemądrzały i uparty jak osioł robot.Ta nieprawdopodobna grupa bohaterów będzie zmuszona do walki z potworami i niebezpiecznymi zbirami, jeśli chcą odnaleźć i ochronić zaginioną dziewczynę, która może być kluczem do niewyobrażalnej mocy. W ich rękach spocznie los całego wszechświata, ale oni będą walczyć o coś jeszcze: o siebie nawzajem...