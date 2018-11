Poznajcie kolejną gwiazdę prequela "Gry o tron"

Getty Images © Eamonn M. McCormack



Brytyjski aktor Josh Whitehouse ) dołączył do Naomi Watts w obsadzie pilota prequelaSerial będzie zatytułowany. To kronika upadku złotej ery bohaterów, opowieść o najczarniejszej godzinie. Tylko jedna rzecz jest pewna: od przerażających tajemnic z historii Westeros przez prawdziwą genezę Białych Wędrowców po sekrety Wschodu i legendarnych Starków - to nie jest historia, którą wydaje nam się, że znamy.Showrunnerką i producentką wykonawczą serialu jest Jane Goldman , znana najlepiej ze scenariuszy do. W realizację zaangażował się również autor literackiego pierwowzoru, George R.R. Martin Prequel ma trafić do realizacji po zakończeniu. Finałowy sezon megahitu HBO zostanie zaprezentowany w przyszłym roku.