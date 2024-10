Poznaliśmy zwycięzców Grand Video Awards 2024

Do finału trafiło 47 filmów spośród ponad 400 zgłoszonych materiałów. Nominowanych i laureatów w dziesięciu kategoriach wybrało 14-osobowe jury.- zaczął galę jeden z jurorów Marek Zając, zastępca dyrektora biura programowego Telewizji Polskiej. -- mówił Zając., współzałożyciel projektu Najprościej Mówiąc, otrzymał nagrody w kategoriach:za materiał "Czego nie uczą nas na medycynie? Wojna z cukrzycą" orazza "Ile cukru masz we krwi?".to również laureat nagrody specjalnej za- mówił Mikołaj Kolasiński, odbierając nagrodę w kategorii Edukacja, nauka, technika.W kategoriizwyciężył(Piotr Horzela – Opowiada) za "Wilki, »trujące« oleice, podglądanie borsuka i inne leśne zdarzenia".- mówił podczas gali Piotr Horzela.Laureatem w kategoriizostałza materiał "złoTOwłosy".W kategoriinagrodę dostał(Więcej Niż Matura) za materiał "Narządy homologiczne i analogiczne – czym się różnią?".(AdamChill) z materiałem "Szwajcaria na budżecie – spanie w kabriolecie" zwyciężył w kategoriiZa film "Nic nie czuję"otrzymali nagrodę w kategorii- mówiła ze sceny Anita Bugajska. I dodała: - Napisała do mnie nastoletnia pacjentka szpitala psychiatrycznego, że ten film obejrzała z rodzicami. I bardzo nam za ten film dziękuje, bo dzięki niemu rodzice zrozumieli, że to co się z nią dzieje, jej stan, to nie jest fanaberia i żaden wymyśl wymyśl. I po prostu zaczęli ze sobą rozmawiać.W kategoriizwyciężył(This Is IT) za materiał "Odkrywa włókna czasu naszej przestrzeni! | prof. Dawid Kielak".Najlepszy w kategoriibył(2020) za "Otsochodzi – »Piegi«".W kategoriinagrodzony został(Justyna Mazur-Kudelska) za wideo "Drugi człowiek". Kuderski otrzymał równieżNagrodą specjalną zanagrodzono kanał- mówiła Weronika Mirowska, przewodnicząca jury i dyrektorka wydawnicza "Press".Prezeska Fundacji UNAWEZA Martyna Wojciechowska, odbierając nagrodę, stwierdziła: -Tytułotrzymał duet, który przez 10 lat zdobył 26 nominacji, siedem wygranych w kategoriach głównych i tytuł Osobowości roku w 2016 roku.Huyen Pham opowiadała:***W pracach jury uczestniczyli: Marcin Dworucha (managing director, producer & partner, F25 Production House), Paweł Janas (creative director), Kamil Adam Janko (producent i reżyser filmów animowanych, założyciel studia MegaSpaceFighter), Olga Ładna-Toeplitz (producent / CEO, Cheese Film), Dawid Kaźmierczak (founder & CCO, Polot), Mateusz Kulczycki (sound designer, co-owner, Studio Cocosound), Armin Kurasz (reżyser, Point of You), Mieszko Mahboob (reżyser dźwięku, właściciel Zgrywa Studio), Agnieszka Maszewska (dyrektorka marketingu i komunikacji, Jet Line), Weronika Mirowska (dyrektor wydawnicza "Press", przewodnicząca jury), Łukasz Muszyński (redaktor naczelny Filmweb), Piotr Onopa (reżyser, Match & Spark), Magdalena Widuch (CEO, Coloroffon Film), Marek Zając (zastępca dyrektora biura programowego TVP).Wszystkie nominowane filmy prezentowane są na stronie Grandvideoawards.pl