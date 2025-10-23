Newsy Seriale Pomocy! Twórca "Braking Bad" ma nowy serial. Zwiastun "Jedynej"
VOD / Seriale / Wideo

Pomocy! Twórca "Braking Bad" ma nowy serial. Zwiastun "Jedynej"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pomocy+Tw%C3%B3rca+%22Braking+Bad%22+ma+nowy+serial.+Zwiastun+%22Jedynej%22-163542
Pomocy! Twórca &quot;Braking Bad&quot; ma nowy serial. Zwiastun &quot;Jedynej&quot;
Apple TV wreszcie uchylił rąbka tajemnicy i zaprezentował pełen zwiastun serialu "Jedyna". Jego twórcą jest Vince Gilligan, czyli autor słynnego "Breaking Bad".

Co wiemy o serialu "Breaking Bad"



"Jedyna" to serial science fiction. Jego bohaterką jest najbardziej nieszczęśliwa osoba na świecie. I to właśnie na nią spada ciężar uratowania ludzkości przed szczęściem.

Akcja serialu została osadzona we współczesnym Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Miasto to doświadczyło nagłej zmiany, która oddaliła go od znanego nam świata.


Główną rolę gra znana z "Zadzwoń do Saula" Rhea Seehorn. Partnerują jej polska modelka i aktorka Karolina Wydra ("Czysta krew", "Kocha, lubi, szanuje"), Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor i Samba Schutte.

Gilligan dostał od Apple TV+ zielone światło na nakręcenie dwóch sezonów "Jedynej".  

Zwiastun serialu "Jedyna"




Powiązane artykuły Jedyna

Zobacz wszystkie artykuły

Jedyna  (2025)

 Jedyna

Najnowsze Newsy

Seriale Filmy

Zdjęcia do "Lanterns" zakończone! Aaron Pierre o nowym serialu DC

Seriale Multimedia

"Harry Potter": Zdjęcia z planu ujawniają nowego bohatera?

VOD Seriale Wideo

Emily w Wenecji, czyli teaser 5. sezonu "Emily w Paryżu"

VOD Filmy

Kto zagra z Cameron Diaz w komediowej wersji "Upadku"?

Inne Seriale Filmy

Związki? Seks? Młodzi widzowie mówią "nie!"

8 komentarzy
Filmy

Prowadziła Złote Globy, teraz zagra w odważnej komedii romantycznej

1 komentarz
Inne Filmy

James Gunn może odejść z DC Studios?

12 komentarzy