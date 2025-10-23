Pomocy! Twórca "Braking Bad" ma nowy serial. Zwiastun "Jedynej"

Apple TV wreszcie uchylił rąbka tajemnicy i zaprezentował pełen zwiastun serialu "Jedyna". Jego twórcą jest Vince Gilligan, czyli autor słynnego "Breaking Bad".
Co wiemy o serialu "Breaking Bad" "Jedyna" to serial science fiction
. Jego bohaterką jest najbardziej nieszczęśliwa osoba na świecie. I to właśnie na nią spada ciężar uratowania ludzkości przed szczęściem.
Akcja serialu została osadzona we współczesnym Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Miasto to doświadczyło nagłej zmiany, która oddaliła go od znanego nam świata.
Główną rolę gra znana z "Zadzwoń do Saula
" Rhea Seehorn
. Partnerują jej polska modelka i aktorka Karolina Wydra
("Czysta krew
", "Kocha, lubi, szanuje
"), Carlos-Manuel Vesga
, Miriam Shor
i Samba Schutte
. Gilligan
dostał od Apple TV+ zielone światło na nakręcenie dwóch sezonów "Jedynej"
.
Zwiastun serialu "Jedyna"