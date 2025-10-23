Kto zagra z Cameron Diaz w komediowej wersji "Upadku"?

Trwają prace nad komedią akcji z Cameron Diaz zatytułowaną "Bad Day". Do sieci trafiły nowe informacje o tym, kogo zobaczymy u boku aktorki.
Co wiadomo o "Bad Day"?
W powstającym dla Netflixa filmie udział wezmą Sam Richardson
("Ted Lasso
"), Ben Schwartz
("Parks and Recreation
"), K Callan
("Poker Face
"), Ayden Mayeri
("Loteria!
"), Mark Duplass
("The Morning Show
") oraz Rob Corddry
("Jutro będzie futro
"). Corddry
ma zagrać wrednego szefa bohaterki Diaz, a Duplass
sympatycznego mężczyznę, który może okazać się potencjalnym obiektem uczuć głównej bohaterki.
Film jest obecnie kręcony w stanie New Jersey, a za reżyserię odpowiada Jake Szymanski
. Nowe gwiazdy dołączają do tych już wcześniej ogłoszonych – w ich gronie znaleźli się Ed O’Neill
, Danielle Brooks
, John Higgins
, Rhenzy Feliz
, Jessica Belkin
oraz Emma Pearson
.
Scenariusz filmu napisała Laura Solon
, a historia skupia się na samotnej matce, która próbuje dotrzymać obietnicy złożonej córce – tak się jednak składa, że robi to w najgorszy dzień swojego życia. Projekt opisywany jest jako komediowa wersja thrillera "Upadek
" z Michaelem Douglasem
. Diaz
w tym roku wróciła do aktorstwa w filmie "Znowu w akcji
", który także powstał dla Netflixa.
