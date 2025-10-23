Newsy Filmy Kto zagra z Cameron Diaz w komediowej wersji "Upadku"?
VOD / Filmy

Kto zagra z Cameron Diaz w komediowej wersji "Upadku"?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ben+Schwartz+i+Sam+Richardson+do%C5%82%C4%85czaj%C4%85+do+Cameron+Diaz+w+%22Bad+Day%22+Netflixa-163540
Kto zagra z Cameron Diaz w komediowej wersji &quot;Upadku&quot;?
źródło: Getty Images
autor: WWD
Trwają prace nad komedią akcji z Cameron Diaz zatytułowaną "Bad Day". Do sieci trafiły nowe informacje o tym, kogo zobaczymy u boku aktorki.

Co wiadomo o "Bad Day"?



GettyImages-2203459398.jpg Getty Images © Marc Piasecki


W powstającym dla Netflixa filmie udział wezmą Sam Richardson ("Ted Lasso"), Ben Schwartz ("Parks and Recreation"), K Callan ("Poker Face"), Ayden Mayeri ("Loteria!"), Mark Duplass ("The Morning Show") oraz Rob Corddry ("Jutro będzie futro"). Corddry ma zagrać wrednego szefa bohaterki Diaz, a Duplass sympatycznego mężczyznę, który może okazać się potencjalnym obiektem uczuć głównej bohaterki. 

Film jest obecnie kręcony w stanie New Jersey, a za reżyserię odpowiada Jake Szymanski. Nowe gwiazdy dołączają do tych już wcześniej ogłoszonych – w ich gronie znaleźli się Ed O’Neill, Danielle Brooks, John Higgins, Rhenzy Feliz, Jessica Belkin oraz Emma Pearson.

Scenariusz filmu napisała Laura Solon, a historia skupia się na samotnej matce, która próbuje dotrzymać obietnicy złożonej córce – tak się jednak składa, że robi to w najgorszy dzień swojego życia. Projekt opisywany jest jako komediowa wersja thrillera "Upadek" z Michaelem Douglasem.

Diaz w tym roku wróciła do aktorstwa w filmie "Znowu w akcji", który także powstał dla Netflixa.

"Znowu w akcji" - zwiastun



Powiązane artykuły Ben Schwartz

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale Filmy

Zdjęcia do "Lanterns" zakończone! Aaron Pierre o nowym serialu DC

Seriale Multimedia

"Harry Potter": Zdjęcia z planu ujawniają nowego bohatera?

VOD Seriale Wideo

Emily w Wenecji, czyli teaser 5. sezonu "Emily w Paryżu"

VOD Seriale Wideo

Pomocy! Twórca "Braking Bad" ma nowy serial. Zwiastun "Jedynej"

Inne Seriale Filmy

Związki? Seks? Młodzi widzowie mówią "nie!"

8 komentarzy
Filmy

Prowadziła Złote Globy, teraz zagra w odważnej komedii romantycznej

1 komentarz
Inne Filmy

James Gunn może odejść z DC Studios?

13 komentarzy