"Harry Potter": Zdjęcia z planu ujawniają bohatera nieobecnego w filmach?

Kolejne tygodnie zdjęć do serialowego "Harry'ego Pottera" ujawniają dodatkowe szczegóły dotyczące fabuły nadchodzącej produkcji. Nic w tym dziwnego – jeden z najbardziej oczekiwanych projektów ostatniego czasu motywuje brytyjskich fotoreporterów, by bacznie śledzić potencjalne plany zdjęciowe w poszukiwaniu nowych informacji. Dziś portal Comic Book Movie przychodzi z kolejnymi ujęciami wykonanymi z ukrycia. Wnikliwi obserwatorzy dopatrzyli się na nich postaci nieobecnej w filmach, a pojawiającej się na kartach powieści.
"Harry Potter": kto na nowych zdjęciach z planu?
Cała idea na zamienienie "Harry'ego Pottera
" w serial wzięła się z potrzeby maksymalnego rozbudowania świata magii i czarodziejstwa i pogłębiania go o wątki, sytuacje i postacie, na które zwyczajnie nie starczyło miejsca w filmach. Twórcy będą mieli ku temu nie lada sposobność – każdy sezon ma bowiem składać się z ośmiu odcinków, nastawionych na wierne trzymanie się litery książek. Nowe zdjęcia z planu udowadniają, że twórcy chcą rozbudować magiczny świat poprzez wprowadzenie nieobecnych w filmach bohaterów epizodycznych. Fotografie te prezentujemy poniżej:
źródło: Just Jared
Kim jest mężczyzna na fotografiach z planu?
Na nagraniu oraz zdjęciach widzimy, jak czarodziej siedzący na kominie wymachuje swoją różdżką ku niebu. Choć mężczyzna nie posiada żadnych cech szczególnych, internetowi detektywi prędko przyszli z możliwą odpowiedzią na pytanie o jego tożsamość. Ich zdaniem postać ta jest wspomniana na samym początku książki, w rozmowie profesor McGonagall z Dumbledorem. – Idąc tutaj, musiałem wpaść na chyba z tuzin biesiad i przyjęć.
– Och, tak, wiem, wszyscy świętują. Można by pomyśleć, że powinni być trochę ostrożniejsi, ale nie. Nawet mugole zauważyli, że coś się święci. Mówili o tym w wieczornych wiadomościach – Wskazała podbródkiem ciemne okna salonu państwa Dursleyów – Sama słyszałam. Stada sów, spadające gwiazdy. Nie są aż takimi głupcami. Muszą coś zauważyć. Spadające gwiazdy w Kencie! Mogę się założyć, że to sprawka Deadalusa Diggle. Nigdy nie odznaczał się rozsądkiem.
– Trudno mieć do niego pretensję – stwierdził łagodnie Dumbledore – W końcu przez całe jedenaście lat niewiele mieliśmy okazji do świętowania.
– "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", przeł. Andrzej Polkowski
Zdaje się, że mężczyzna uchwycony na nagraniu to właśnie świętujący Diggle, który na dachu – nic nie mając sobie z potencjalnych spojrzeń mugoli – cieszy się z rzekomej śmierci Voldemorta. Postać ta pojawi się później jeszcze raz na kartach powieści, gdy z niezwykłą ekscytacją przedstawi się Harry'emu Potterowi w Dziurawym Kotle.
Fani zauważyli także jeden dodatkowy, interesujący element. Domniemany Dedalus Diggle na nagraniu dzierży dość wyjątkową różdżkę. Zamiast eleganckiego wykonania kojarzonego z różdżkami z filmów, ta należąca do Deadlusa Diggle'a wygląda raczej jak najzwyklejszy patyk. Obserwatorzy wskazują, że twórcy nawet w tak drobnych detalach chcą zbudować autentyczność i różnorodność świata przedstawionego. W tym sensie prosta różdżka bez ozdobników pasowałaby do statusu materialnego bohatera pochodzącego z klasy pracującej.
Choć zdjęcia do produkcji rozpoczęto już jakiś czas temu, premiera serialu "Harry Potter
" planowana jest dopiero na 2027 rok.
Siedem najlepszych scen z filmowej serii "Harry Potter"