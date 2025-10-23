Zdjęcia do "Lanterns" zakończone! Aaron Pierre o nowym serialu DC

Aaron Pierre niedawno zakończył prace na planie "Lanterns", czyli nowego serialu DC Studios. W rozmowie z Esquire powiedział, czego mogą spodziewać się po nim fani, a przy okazji rzucił nowe światło na inny projekt – przygotowywane przez Shawna Levy'ego widowisko "Star Wars: Starfighter", w którym partnerował będzie Ryanowi Goslingowi.
Aaron Pierre o "Lanterns" i "Star Wars: Starfighter"
W "Lanterns
" Pierre'owi
przypadła rola Johna Stewarta – jednego z najpopularniejszych czarnych superbohaterów. Postać ta po raz pierwszy pojawiła się na kartach 87. numeru komiksu "Green Lantern" (Vol. 2) autorstwa Dennisa O'Neila
i Neala Adamsa
. Stewart może się poszczycić nie tylko nadludzką siłą, ale też szeregiem innych niezwykłych umiejętności, m.in. lataniem, teleportacją, zmianą rozmiaru ciała czy tworzeniem potężnych konstruktów energetycznych. W przeciwieństwie do innych Zielonych Latarń nie potrzebuje też pierścienia, gdyż jego ciało ma zdolność absorbowania energii z kosmosu.
Dokładna data premiery serialu nie jest jeszcze znana, ale ma on trafić na ekrany w przyszłym roku. W rozmowie z Esquire Pierre
powiedział: Jedną z rzeczy, które najbardziej kocham w Korpusie Latarń, jest to, że tak, są bohaterami. Tak, są uwielbiani i podziwiani jako tacy, ale jednocześnie w piękny sposób akceptują swoje wady. To sprawia, że łatwo można się z nimi utożsamiać. Często rozmawialiśmy o tym na planie. Mam wrażenie, że nawet wiedząc, co zrobiliśmy w tym sezonie, nawet gdybym nie był jego częścią, oglądałbym i mógłbym powiedzieć: "Znam tych ludzi. Znam tych ludzi w prawdziwym życiu".
Opowiedział też o pracy nad nowym widowiskiem ze świata Gwiezdnych wojen
: Mogę tylko powiedzieć, że Shawn jest przewspaniały. Jest wielkim pasjonatem. Bardzo mu na tym zależy, jak każdemu, kto jest w to zaangażowany w ten projekt. Dokładamy wszelkich starań, by zarówno dla fanów i sympatyków, jak i tych, którzy po raz pierwszy zobaczą ten świat, stworzyć najlepszą wersję tego filmu. Rozumiemy skalę tego przedsięwzięcia, dlatego jesteśmy bardzo podekscytowani.
Skąd znamy Aarona Pierre'a? Zobacz zwiastun serialu "Geniusz"
Aaron Pierre to urodzony w Wielkiej Brytanii aktor znany m.in. z seriali "Krypton
", "Kolej podziemna
" czy "Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X
" (zwiastun poniżej) oraz filmów "Old
", "Wróg
" i "Rebel Ridge
". Użyczał też głosu Mufasie
w animacji "Mufasa: Król Lew
". Aktualnie jego filmografię zamyka występ w czwartym sezonie "The Morning Show
". Wśród zbliżających się premier z jego udziałem poza "Lanterns
" i widowiskiem "Star Wars: Starfighter
" znajdziemy też animację "Wielka mała koza
", która trafi na ekrany w lutym przyszłego roku.