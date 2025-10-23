Emily w Wenecji, czyli teaser 5. sezonu "Emily w Paryżu"

Netflix zaprezentował teaser piątego sezonu popularnego serialu "Emily w Paryżu". Sprawdźcie, co czeka Waszą ulubioną bohaterkę.
Po Paryżu i Rzymie czas na Wenecję
W piątym sezonie "Emily w Paryżu"
zmienia się w "Emily w Wenecji". To właśnie w ikonicznym włoskim mieście bowiem rozgrywać będzie się akcja nowych odcinków popularnego serialu.
Piąty sezon "Emily w Paryżu
" będzie miał 10 odcinków. Wszystkie zadebiutują na Netfliksie 18 grudnia.
W czwartym sezonie Emily przebywała w Rzymie, gdzie była szefową Agence Grateau. Kiedy wszystko zaczyna się układać, jedno z zawodowych przedsięwzięć przynosi odwrotny skutek, a w konsekwencji złamane serce i problemy w karierze. W poszukiwaniu stabilizacji Emily skupia się na francuskim stylu życia, do czasu, aż wielki sekret rzuca cień na jedną z jej najbliższych relacji. Emily uczciwie stawia czoła napotkanym problemom i wychodzi z nich z głębszymi więziami, świeżym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość i gotowością do podjęcia nowych wyzwań.
Teaser 5. sezonu "Emily w Paryżu"