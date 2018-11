Prawie 600 tysięcy widzów obejrzało już "Planetę Singli 2"

3 2 1



Jak podaje Kino Świat,cieszy się olbrzymią popularnością wśród Polaków. Po długim weekendzie (wraz z pokazami przedpremierowymi) widownia komedii wynosi 590 022.Do niedzieli włącznie obraz zobaczyło ponad 451 tysięcy widzów. Jest to wynik dwukrotnie lepszy od otwarcia(202 tys.). Jest to również trzeci najlepszy wynik pierwszego weekendu w tym roku, po(935 tys.) i(628 tys.).Związek Ani i Tomka przeżywa poważny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.