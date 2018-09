Premiera nowego wydania "Żony" już 5 września

Joan Castleman przez lata towarzyszyła swojemu mężowi podczas błyskotliwego rozwoju jego kariery literackiej. Wspierała go, zanim odniósł pierwszy sukces, by potem wiernie stać u jego boku, gdy zdobywał coraz większe uznanie. Przez długi czas Castlemanowie nauczyli się żyć obok siebie: mąż – grając pierwsze skrzypce, żona – stojąc w jego cieniu. Dzień największego zawodowego triumfu Castlemana okaże się jednak ostatnim sukcesem uczczonym wspólnie. Joan, dusząca się w nieudanym małżeństwie, podejmuje decyzję – gdy dotrą na miejsce, by odebrać upragnioną Helsińską Nagrodę Literacką, opuści męża. Podróż małżonków za ocean stanie się dla niej okazją do podsumowania kilkudziesięciu lat wspólnego życia, pełnego pozorów i skrywanych tajemnic."Żona" to błyskotliwa i pełna ironii opowieść o kobiecie, która przekroczywszy sześćdziesiąt lat, postanawia odzyskać swoją tożsamość i rozliczyć się z przeszłością. Wolitzer w dowcipny sposób kreśli gorzki obraz małżeńskiego życia u boku słynnego pisarza, życia przepełnionego hipokryzją, ale też niepozbawionego czułości oraz przywiązania – i odważnie stawia pytania o granice poświęcenia, lojalności, a także wzajemnego oddania. Meg Wolitzer – amerykańska pisarka i eseistka, autorka kilkunastu świetnie przyjętych powieści, spośród których polskiego przekładu doczekały się m.in. "Żona" (2005), "Pod kloszem" (2015) oraz "Wyjątkowi" (2016). Najnowsza książka Wolitzer – "The Female Persuasion" – stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, a prawa do jej ekranizacji wykupiła Nicole Kidman . W polskiej wersji językowej powieść ukaże się nakładem wydawnictwa W.A.B. w 2019 roku.