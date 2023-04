Premierowy zwiastun "Redfall" rozgrzewa krew z "Black Hole Sun"

Jeśli jesteście fanami gier akcji i nie straszne Wam są krwawe pojedynki, to mamy dobrą wiadomość. Do premiery " Redfall " zostało już tylko 6 dni!Premierowy zwiastun " Redfall " jeszcze bardziej podkręca atmosferę. W opatrzonym nową wersją klasycznego utworuzwiastunie, naszym bohaterom przyszło opuścić stare miasteczko w Massachusetts i udać się do metafizycznych podziemi. Tam czeka ich świat pełen niebezpieczeństw, w którym wszystko, co się rusza, próbuje ich dopaść, a do tego jeszcze stąpają im po piętach wampirzy bogowie. Aby przetrwać, nasi bohaterowie będą musieli wykorzystać każdą możliwą przewagę.Jesteście gotowi na wizytę w " Redfall "? Będziecie grać na PC czy konsolach Xbox?