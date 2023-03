Wampirzy bóg zaatakował Redfall! Odkryj tajemnice w nowym zwiastunie fabuły

Arkane Austin właśnie ujawnił zwiastun fabuły swojej najnowszej strzelanki w otwartym świecie - " Redfall ". Zwiastun pozwala na bliższe przyjrzenie się wampirzym bogom, którzy terroryzują małe miasteczko na wyspie Redfall w stanie Massachusetts. Co się kryje za ich pojawieniem się? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych znajdziecie w mrocznym i upiornym zwiastunie, dostępnym poniżej.Zwiastun fabuły przenosi nas w głąb ciemności Aevum Therapeutics, gdzie odbywają się złowieszcze eksperymenty. To właśnie one wpłynęły na życie mieszkańców urokliwego rybackiego miasteczka, które muszą teraz zmierzyć się z przerażającym zagrożeniem.W Redfall gracz będzie mógł walczyć z Aevum, samodzielnie lub wspólnie z trójką przyjaciół, starając się odbić miasteczko ze szponów zła. Gra trafi na konsole Xbox Series X|S oraz PC już 2 maja 2023 roku. Tytuł pojawi się w usłudze Game Pass, ale można ją również zamówić w przedsprzedaży.