"Starfield" i "Redfall" przesunięte na 2023 rok

Bethesda ogłosiła dziś, że dwie duże premiery, które miała zaplanowane na 2022 rok czyli " Starfield " i " Redfall " zadebiutują dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku. Poniżej możecie przeczytać oficjalny komunikat. Starfield " został zapowiedziany podczas prezentacji Bethesdy na E3 2018 i ma być kolejną wielką przygodą RPG, tym razem jednak osadzoną w kosmosie. Za dewelopment odpowiada studio Bethesda Game Studios pod przewodnictwem Todda Howarda. Choć projekt został zapowiedziany cztery lata temu to do dzisiaj nie zobaczyliśmy żadnego wideo z rozgrywki - prawdopodobnie pierwszy pokaz będzie miał miejsce 12 czerwca tego roku podczas prezentacji Xbox & Bethesda Games Showcase. Redfall " to zapowiedziana podczas zeszłorocznej prezentacji Xbox & Bethesda Games Showcase kooperacyjna strzelanka FPP w otwartym świecie, w której jako grupa pogromców wampirów będziemy musieli stawić czoła hordom krwiopijców. Za produkcję odpowiada studio Arkane Studios, a dokładnie to jego oddział w Austin, Texas.Obie gry zadebiutują wyłącznie na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC. W dniu premiery będą dostępne bez dodatkowych opłat dla abonentów usługi Xbox Game Pass.