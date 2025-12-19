Kit Harington zdradza, czy nadal chce wrócić do świata "Gry o tron"

Świat "Gry o tron" wciąż żyje na ekranie dzięki spin-offom (emitowany już "Ród smoka" i nadchodzący "Rycerz siedmiu królestw"). Był czas, w którym wydawało się, że doczekamy się także serialu poświęconego postaci Jona Snowa, którego w "Grze o tron" grał Kit Harington. Najnowsze komentarze aktora wskazują jednak na to, że projekt definitywnie trafił do szuflady.
Jon Snow nie wróci na ekran?
W rozmowie z Variety aktor przyznał, że ostatecznie nie chce wracać do Westeros nawet za pośrednictwem ewentualnych audiobooków cyklu "Pieśń lodu i ognia". Nie, Boże nie. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Spędziłem przy tym 10 lat. Dziękuję, wystarczy.
Temat audiobooka jest nieprzypadkowy - w najnowszej dźwiękowej adaptacji "Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic" Harington
wciela się w rolę Gilderoya Lockharta. Co ciekawe, pomysł serialu o Jonie Snowie wyszedł pierwotnie właśnie od Haringtona
. Jak ujawnił wcześniej George R.R. Martin
, to aktor zaproponował koncepcję spin-offu i zaangażował do niej własny zespół scenarzystów. Projekt ostatecznie nie doczekał się realizacji. Można założyć, że fabuła spin-offu stanowiłaby bezpośrednią kontynuację niesławnego ósmego sezonu i pokazałaby, co działo się z Jonem i towarzyszącymi mu Dzikimi na Północy. Fanom uniwersum z Westeros pozostaje oczekiwać na 19 stycznia 2026 roku - to właśnie wtedy zadebiutuje "Rycerz siedmiu królestw". Poniżej zwiastun tej właśnie produkcji.