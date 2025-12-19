Newsy Seriale Kit Harington zdradza, czy nadal chce wrócić do świata "Gry o tron"
VOD / Seriale

Kit Harington zdradza, czy nadal chce wrócić do świata "Gry o tron"

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kit+Harington+wr%C3%B3ci+jako+Jon+Snow+z+%22Gry+o+tron%22+Aktor+odpowiada-164435
Kit Harington zdradza, czy nadal chce wrócić do świata &quot;Gry o tron&quot;
Świat "Gry o tron" wciąż żyje na ekranie dzięki spin-offom (emitowany już "Ród smoka" i nadchodzący "Rycerz siedmiu królestw"). Był czas, w którym wydawało się, że doczekamy się także serialu poświęconego postaci Jona Snowa, którego w "Grze o tron" grał Kit Harington. Najnowsze komentarze aktora wskazują jednak na to, że projekt definitywnie trafił do szuflady.

Jon Snow nie wróci na ekran?




W rozmowie z Variety aktor przyznał, że ostatecznie nie chce wracać do Westeros nawet za pośrednictwem ewentualnych audiobooków cyklu "Pieśń lodu i ognia". Nie, Boże nie. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Spędziłem przy tym 10 lat. Dziękuję, wystarczy.

Temat audiobooka jest nieprzypadkowy - w najnowszej dźwiękowej adaptacji "Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic" Harington wciela się w rolę Gilderoya Lockharta. 

Co ciekawe, pomysł serialu o Jonie Snowie wyszedł pierwotnie właśnie od Haringtona. Jak ujawnił wcześniej George R.R. Martin, to aktor zaproponował koncepcję spin-offu i zaangażował do niej własny zespół scenarzystów. Projekt ostatecznie nie doczekał się realizacji. Można założyć, że fabuła spin-offu stanowiłaby bezpośrednią kontynuację niesławnego ósmego sezonu i pokazałaby, co działo się z Jonem i towarzyszącymi mu Dzikimi na Północy. 

Fanom uniwersum z Westeros pozostaje oczekiwać na 19 stycznia 2026 roku - to właśnie wtedy zadebiutuje "Rycerz siedmiu królestw". Poniżej zwiastun tej właśnie produkcji.

Powiązane artykuły Kit Harington

Zobacz wszystkie artykuły

Gra o tron  (2011)

 Gra o tron

Ród smoka  (2022)

 Ród smoka

Rycerz siedmiu królestw  (2026)

 Rycerz siedmiu królestw

Gra o tron: Ostatnia warta  (2019)

 Gra o tron: Ostatnia warta

Najnowsze Newsy

Nowość w Replay2025 - Serialowa statystyka!

1 komentarz
Filmy

Cameron dementuje: Damon nie zarobiłby milionów na "Avatarze"

2 komentarze
Filmy

Filmowe Labubu jak Paddington. Ma tego samego reżysera

3 komentarze
VOD Seriale

Jessica Jones znowu z Daredevilem! Mamy zdjęcia

6 komentarzy
Filmy

Podaruj bliskim historie warte opowiadania z Cinema City!

Filmy

Słynny komik w "Supergirl"? Są wrażenia z pierwszych pokazów

16 komentarzy
Inne Filmy

YouTube idzie na wojnę z fake'owymi zwiastunami

47 komentarzy