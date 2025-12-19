"Bitwa samurajów" jeszcze się nie skończyła? Netflix podjął decyzję

W listopadzie na Netflixie zadebiutował serial "Bitwa samurajów", który zyskał przechylność krytyków i stał się sukcesem komercyjnym - trafił na listę Top 10 aż w 88 krajach, a w Japonii przez cztery tygodnie z rzędu utrzymywał się na pierwszym miejscu. To też pierwsza w pełni japońska produkcja nominowana do Critics' Choice Awards w kategorii najlepszego serialu nieanglojęzycznego. Nie jest więc zaskoczeniem, że Netflix zdecydował się zamówić drugi sezon tej produkcji.
Na ten moment nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery kontynuacji. O tym, że serial ma potencjał na to, by dalej go rozwijać, jeszcze przed premierą mówił Jun'ichi Okada - odtwórca głównej roli, producent i choreograf scen akcji.
Z jego słów wynika, że w drugim sezonie możemy spodziewać się rozwinięcia wątków nadnaturalnych obecnych w literackim pierwowzorze serialu autorstwa Shogo Imamury
. Reżyser Michihito Fujii
twierdzi, że o zamówieniu drugiego sezonu przesądziła entuzjastyczna reakcja widzów z Japonii.
O czym opowiada "Bitwa samurajów"?
Punkt za życie. Zaczyna się epickie starcie wojowników, którym przyszło żyć w trudnych czasach. Na placu boju może pozostać tylko jeden z nich.
Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników, wśród których jest Shujiro Saga (Junichi Okada), zbiera się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Przybyli tam zwabieni możliwością wygrania olbrzymich pieniędzy. Każdy otrzymuje drewnianą tabliczkę i dołącza do brutalnej rozgrywki, w trakcie której trzeba odebrać tabliczki pozostałym, a na koniec dostać się do Tokio, aby odebrać nagrodę. Świątynię przepełnia żądza mordu. Na dany sygnał wojownicy rzucają się do krwawej walki o przetrwanie. "Jesteście głupcami pozbawionymi celu – macie się mordować, aż zostanie tylko jeden".
"Bitwa samurajów" - zwiastun