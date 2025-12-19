TO jeden z największych serialowych hitów w historii HBO Max

Serial "To: Witajcie w Derry" właśnie dobiegł końca. Czy był to sukces stacji HBO i platformy HBO Max? Dane nie pozostawiają złudzeń.
Trzeci największy hit w historii HBO Max
Ostatni odcinek serialu "To: Witajcie w Derry"
w ciągu pierwszych trzech dni emisji na antenie HBO i na platformie HBO Max zebrał tylko w USA 6,5-milionową widownię. To najlepszy wynik spośród wszystkich odcinków pierwszego sezonu.
Ogólnie, według danych ujawnionych przez Warner Bros. Discovery, globalnie średnia widownia pojedynczego odcinka serialu "To: Witajcie w Derry" wynosi niemal 20 milionów
, z czego 11,5 mln pochodzi z samych Stanów Zjednoczonych.
WBD ujawnia również, że na HBO Max "To: Witajcie w Derry" jest trzecim najchętniej oglądanym serialem oryginalnym od debiutu platformy
. Lepsze wyniki uzyskały tylko "The Last of Us
" i "Ród smoka
".
Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To
" i "To: Rozdział 2
". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników.
Z takimi wynikami oglądalności jest pewne, że serial "To: Witajcie w Derry"
będzie kontynuowany. W wywiadach jego twórca Andy Muschietti
mówił, że idealnie serial będzie się składał z trzech sezonów
. W drugim z nich chce się cofnąć jeszcze dalej w przeszłość, do roku 1935.
