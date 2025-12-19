Newsy Seriale Telewizja TO jeden z największych serialowych hitów w historii HBO Max
VOD / Seriale / Telewizja

TO jeden z największych serialowych hitów w historii HBO Max

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/HBO+ujawnia+wyniki+ogl%C4%85dalno%C5%9Bci+serialu+%22To%3A+Witajcie+w+Derry%22-164439
TO jeden z największych serialowych hitów w historii HBO Max
Serial "To: Witajcie w Derry" właśnie dobiegł końca. Czy był to sukces stacji HBO i platformy HBO Max? Dane nie pozostawiają złudzeń.

Trzeci największy hit w historii HBO Max



Ostatni odcinek serialu "To: Witajcie w Derry" w ciągu pierwszych trzech dni emisji na antenie HBO i na platformie HBO Max zebrał tylko w USA 6,5-milionową widownię. To najlepszy wynik spośród wszystkich odcinków pierwszego sezonu.

Ogólnie, według danych ujawnionych przez Warner Bros. Discovery, globalnie średnia widownia pojedynczego odcinka serialu "To: Witajcie w Derry" wynosi niemal 20 milionów, z czego 11,5 mln pochodzi z samych Stanów Zjednoczonych.


WBD ujawnia również, że na HBO Max "To: Witajcie w Derry" jest trzecim najchętniej oglądanym serialem oryginalnym od debiutu platformy. Lepsze wyniki uzyskały tylko "The Last of Us" i "Ród smoka".

Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To" i "To: Rozdział 2". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników.

Z takimi wynikami oglądalności jest pewne, że serial "To: Witajcie w Derry" będzie kontynuowany. W wywiadach jego twórca Andy Muschietti mówił, że idealnie serial będzie się składał z trzech sezonów. W drugim z nich chce się cofnąć jeszcze dalej w przeszłość, do roku 1935.

Serial Killers: Oceniamy początek serialu "To: Witajcie w Derry"




Powiązane artykuły To: Witajcie w Derry

Zobacz wszystkie artykuły

To: Witajcie w Derry  (2025)

 To: Witajcie w Derry

To  (2017)

 To

To: Rozdział 2  (2019)

 To: Rozdział 2

To  (1990)

 To

Najnowsze Newsy

Nowość w Replay2025 - Serialowa statystyka!

1 komentarz
Filmy

Cameron dementuje: Damon nie zarobiłby milionów na "Avatarze"

2 komentarze
Filmy

Filmowe Labubu jak Paddington. Ma tego samego reżysera

3 komentarze
VOD Seriale

Jessica Jones znowu z Daredevilem! Mamy zdjęcia

6 komentarzy
Filmy

Podaruj bliskim historie warte opowiadania z Cinema City!

Filmy

Słynny komik w "Supergirl"? Są wrażenia z pierwszych pokazów

16 komentarzy
Inne Filmy

YouTube idzie na wojnę z fake'owymi zwiastunami

48 komentarzy