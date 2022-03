Prime Video Amazonu przestaje działać w Rosji

Amazon dołącza do bojkotu Rosji

Nie tylko Amazon i Netflix. Kto jeszcze wycofał się z Rosji

Amazon idzie w ślady Netfliksa i również zaprzestaje działalności swojej platformy Prime Video na terenie Rosji. Decyzja podyktowana jest trwającą już dwa tygodnie zbrodniczą inwazją Rosji na Ukrainę.Amazon ogłosił w środę pakiet działań wymierzonych w Rosję. Wyłącznie Prime Video jest tylko jednym z elementów. Koncern zapowiedział, że wstrzymuje wysyłkę towarów na teren Rosji i Białorusi. Rosjanie nie będą mogli kupić gry komputerowej Amazonu "New World". Sprzedawcy z Rosji i Białorusi nie będą też mogli wykorzystywać Amazonu jako platformy do sprzedaży swoich produktów.Pod koniec ubiegłego tygodnia Netflix podjął decyzję o tym, że zaprzestaje działalności na terenie Rosji. Nastąpiło to zaledwie kilka dni po tym, jak platforma odmówiła podporządkowania się działającemu od 1 marca prawu telekomunikacyjnemu nakładającemu na serwisy streamingowe obowiązek nadawania programów rosyjskich prorządowych kanałów telewizyjnych.Wcześniej bojkot Rosji zapowiedziały wszystkie duże hollywoodzkie wytwórnie. Największym jak na razie skutkiem tego jest brak w rosyjskich kinach " Batmana ", który na świecie święci triumfy i za naszą wschodnią granicą również miał być hitem.