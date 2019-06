Producenci "Nowego początku" ekranizują kolejne opowiadanie SF

Studio FilmNation Entertainment, odpowiedzialne m.in. za, przygotowuje ekranizację opowiadania science-fictionautorstwa Kena Liu To historia archeologa, który zajmuje się badaniem i dokumentowaniem wymarłych cywilizacji na odległych planetach. Mężczyzna poznaje nastoletnią córkę, o istnieniu której nie wiedział. Kiedy zaczną wspólnie eksplorować tajemnicze ruiny, pogłębią swoją relację i odkryją sekret, który zmieni ich życia na zawsze.Trwają poszukiwania scenarzysty i reżysera projektu. Wśród producentów są Shawn Levy Ken Liu to jeden z głośniejszych twórców fantastyki swojego pokolenia. Wyróżniono go m.in. nagrodami Nebula, Hugo i World Fantasy.