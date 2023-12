Shawn Levy i Ryan Reynolds kręcą kolejną komedię po "Free Guy"

Komedia w stylu "Ocean's Eleven" od Shawna Levy'ego i Ryana Reynoldsa

Nie ma się jednak co spodziewać, że film ujrzy światło dzienne już w najbliższym czasie. Produkcja jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, a do tego Ryan Reynolds należy do bardzo zajętych aktorów. W dodatku gwiazdor nie tylko będzie grał główną rolę, ale też zajmie się razem z Levym produkcją.Będziemy Was informować o kolejnych szczegółach.Bohater filmu Guy to przeciętny urzędnik bankowy, który zupełnie przez przypadek odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo. W rzeczywistości pozbawionej ograniczeń postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać bohaterem według własnego scenariusza!