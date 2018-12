Przegląd filmów po rekonstrukcji cyfrowej "Kino OdzySKANe"

W Kinie Iluzjon zostaną zaprezentowane kultowe filmy i seriale, które po rekonstrukcji otrzymały drugie życie. Czterodniowa impreza w formule otwartego przeglądu przedstawi widzom efekty pracy specjalistów TVP i FINA. W programie przeglądu "Kina OdzySKANego" znalazły się też wydarzenia towarzyszące m.in. warsztaty, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz koncert jazzowy Zbigniewa Namysłowskiego. Organizatorzy zadbali o repertuar zarówno dla dorosłego, jak i młodego widza.Telewizja Polska od 60 lat tworzy audycje, które kształtują naszą wyobraźnię bawią i wzruszają. Obecne zasoby Archiwum Telewizji Polskiej tworzą unikatowy zbiór dokumentujący dorobek polskiej szkoły telewizyjnej i filmowej. Archiwa Telewizji Polskiej to niemal pół miliona taśm oraz ponad 120 tysięcy materiałów filmowych. Ówczesne możliwości techniczne nie pozwalały na ich archiwizację, dlatego nie wszystkie z nich zachowały się do dziś. W trosce o ochronę posiadanych zasobów TVP prowadzi proces digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych. Pracownia digitalizacji i rekonstrukcji TVP skupia ponad 50 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki nowoczesnej linii technologicznej nadają drugie życie filmom i serialom. Zrekonstruowane materiały w wysokiej jakości widzowie mogą na nowo odkrywać zarówno na antenach Telewizji Polskiej jak i na platformie VOD.Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w swoich zbiorach posiada całość zachowanego dorobku polskiej kinematografii, w tym unikatową kolekcję filmów przedwojennych. Doświadczenie w obchodzeniu się ze stuletnią nawet taśmą filmową, sprawia, że FINA potrafi sprostać najtrudniejszym zadaniom konserwacji i restauracji filmów. Jako pierwsze archiwum filmowe w Europie uruchomiła pełną ścieżkę techniczną w technologii 4K. FINA – dzięki dokonanemu połączeniu Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego – dysponuje dziś szerokim spektrum urządzeń i oprogramowania, dostosowanych do wszystkich formatów filmowych używanych w polskiej kinematografii profesjonalnej i amatorskiej.Archiwalne zasoby obydwu instytucji przechowywane są w postaci analogowej, na nietrwałych światłoczułych taśmach filmowych i nośnikach magnetycznych. Dzięki rekonstrukcji cyfrowej zostają zachowane i udostępnione w najwyższej jakości dźwięku i obrazu kolejnym pokoleniom Polaków.Patroni medialni: Filmweb, Ekrany, Polska Agencja Prasowa, Magazyn SFP, Polskie Radio Dzieciom