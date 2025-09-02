Newsy Filmy Festiwale i nagrody Przyznaliśmy Nagrody Konkursu Krótkich Form Filmowych 2025!
Przyznaliśmy Nagrody Konkursu Krótkich Form Filmowych 2025!

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 31 sierpnia 2025 r. w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku, na zakończenie 14. edycji festiwalu Hommage à Kieślowski.

Jury w składzie: Dorota Stalińska, Marta Hryniak, Magdalena Łazarkiewicz, Mariusz Rusiński oraz Petr Vlček przyznało w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku nagrody 2. edycji Konkursu Krótkich Form Filmowych festiwalu Hommage à Kieślowski.

Grand Prix (ex aequo) – dwie nagrody, każda o wartości 3000 zł zdobyły filmy:
LIFT LADY w reżyserii Marcina Modzelewskiego | Studio Munka.
ZAPAKOWANY w reżyserii Damiana Tchórzewskiego | Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie.


Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Filmowców Polskich o wartości 3000 zł zdobył film BLOODLINE w reżyserii Wojtka Węglarza | Studio Munka.
Nagrodę w imieniu SFP przyznała Magdalena Łazarkiewicz.

Nagrodę Publiczności festiwalu o wartości 1000 zł, przyznaną po raz pierwszy w historii wydarzenia, otrzymał film UWAGA DOBRY PIES w reżyserii Adeliny Borets | Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego z Katowic.

Nagrodę Specjalną Marii Kieślowskiej o wartości 2000 zł również otrzymał film UWAGA DOBRY PIES Adeliny Borets.

Wyróżnienie specjalne w postaci siedmiodniowego pobytu rezydencyjnego w Archiwum Twórczości K. Kieślowskiego w Sokołowsku otrzymał Artem Rachkelyuk za film SPÓJRZ NA DOM SWÓJ | Szkoła Filmowa w Łodzi.

Uroczystość wręczenia nagród poprowadzili Diana Dąbrowska, Jarosław Grzechowiak i Maciej Stasierski.

Nagrodzonym twórcom, którzy, jak nie wątpimy, są przyszłością europejskiej kinematografii serdecznie gratulujemy! Ponad dwustu młodym filmowcom, którzy zgłosili nam swoje filmy w konkursie dziękujemy i już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w 3. edycji KKFF 2026.
Wszystkich miłośników sztuki filmowej zapraszamy do odwiedzenia Sokołowska podczas jubileuszowej 15. edycji w sierpniu 2026 roku!

Nagrody Grand Prix KKFF ex aequo w wysokości 3000 zł oraz Nagrodę Publiczności w wysokości 1000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrodę Specjalną KKFF w wysokości 3000 zł ufundowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Wyróżnienie specjalne w postaci siedmiodniowego pobytu rezydencyjnego w Archiwum Twórczości K. Kieślowskiego w Sokołowsku ufundowała Fundacja In Situ, organizator festiwalu.

