Przyznaliśmy Nagrody Konkursu Krótkich Form Filmowych 2025!

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 31 sierpnia 2025 r. w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku, na zakończenie 14. edycji festiwalu Hommage à Kieślowski.
Jury w składzie: Dorota Stalińska
, Marta Hryniak
, Magdalena Łazarkiewicz
, Mariusz Rusiński
oraz Petr Vlček
przyznało w Kinoteatrze Zdrowie w Sokołowsku nagrody 2. edycji Konkursu Krótkich Form Filmowych festiwalu Hommage à Kieślowski. Grand Prix (ex aequo)
– dwie nagrody, każda o wartości 3000 zł zdobyły filmy: LIFT LADY
w reżyserii Marcina Modzelewskiego
| Studio Munka. ZAPAKOWANY
w reżyserii Damiana Tchórzewskiego | Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie. Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Filmowców Polskich
o wartości 3000 zł zdobył film BLOODLINE
w reżyserii Wojtka Węglarza
| Studio Munka.
Nagrodę w imieniu SFP przyznała Magdalena Łazarkiewicz. Nagrodę Publicznośc
i festiwalu o wartości 1000 zł, przyznaną po raz pierwszy w historii wydarzenia, otrzymał film UWAGA DOBRY PIES
w reżyserii Adeliny Borets
| Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego z Katowic. Nagrodę Specjalną Marii Kieślowskiej
o wartości 2000 zł również otrzymał film UWAGA DOBRY PIES Adeliny Borets
. Wyróżnienie specjalne
w postaci siedmiodniowego pobytu rezydencyjnego w Archiwum Twórczości K. Kieślowskiego w Sokołowsku otrzymał Artem Rachkelyuk
za film SPÓJRZ NA DOM SWÓJ
| Szkoła Filmowa w Łodzi.
Uroczystość wręczenia nagród poprowadzili Diana Dąbrowska, Jarosław Grzechowiak i Maciej Stasierski.
Nagrodzonym twórcom, którzy, jak nie wątpimy, są przyszłością europejskiej kinematografii serdecznie gratulujemy! Ponad dwustu młodym filmowcom, którzy zgłosili nam swoje filmy w konkursie dziękujemy i już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w 3. edycji KKFF 2026.
Wszystkich miłośników sztuki filmowej zapraszamy do odwiedzenia Sokołowska podczas jubileuszowej 15. edycji w sierpniu 2026 roku! Nagrody Grand Prix KKFF ex aequo w wysokości 3000 zł oraz Nagrodę Publiczności w wysokości 1000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nagrodę Specjalną KKFF w wysokości 3000 zł ufundowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
Wyróżnienie specjalne w postaci siedmiodniowego pobytu rezydencyjnego w Archiwum Twórczości K. Kieślowskiego w Sokołowsku ufundowała Fundacja In Situ, organizator festiwalu.