) został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Scenariusz napisał Russell Gewirtz ).Fabuła inspirowana będzie wydarzeniami, do których doszło 28 lutego 1997 roku w północnym Hollywood. To wtedy doszło do największej w historii USA strzelaniny między policjantami a dwójką bankowych rabusiów. Całe zajście na żywo transmitowały amerykańskie media.Zdjęcia rozpoczną się w przyszłym roku. Kręcone będą w Nowym Meksyku.