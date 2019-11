Kinowy remake "Ściganego" jednak powstaje

Warner Bros. wraca do pomysły realizacji filmu. Będzie to remake Harrisonem Fordem , który sam był kinowym remakiem serialuO projekcie pisaliśmy cztery lata temu. Wtedy autorem scenariusza miała być Christina Hodson . Z tej wersji nic jednak nie zostało. Studio zaangażowało bowiem do przygotowania fabuły Briana Tuckera ). Ma już również reżysera, którym został Albert Hughes ).ma być świeżym spojrzeniem na historię znaną z filmu. Bohaterem oryginału był szanowany chirurg, doktor Richard Kimble. Został on oskarżony o zamordowanie żony i skazany na dożywocie. W drodze do więzienia bohaterowi udaje się zbiec z konwoju. Teraz musi udowodnić swoją niewinność i umknąć pościgowi, którym kieruje przebiegły i nieugięty szeryf Samuel Gerard.Filmowynie jest jedynym remakiem. W produkcji jest już serial na komórkową platformę Quibi, którego gwiazdami są Boyd Holbrook Kiefer Sutherland . W tej wersji bohater będzie głównym podejrzanym o wysadzenie w powietrze jednej ze stacji metra w Los Angeles. Próbując udowodnić swoją niewinność będzie się musiał zmierzyć nie tylko z upartym szeryfem ale również z mediami społecznościowymi będącymi wylęgarnią fałszywych, ale popularnych informacji na jego temat oraz samego zdarzenia.