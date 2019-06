Reżyser "Lary Croft: Tomb Raider" szykuje chińskie widowisko

Reżyser Simon West wraca do świata poszukiwaczy zaginionych artefaktów w tajemniczych grobowcach. Jego doświadczenie zamierzają wykorzystać Chińczycy, którzy zatrudnili go do nakręcenia trzeciej części cykluFilm po angielsku będzie się nazywał. Jest to ekranizacja jednego z ośmiu tomów przygód łowców skarbów autorstwa Zhanga Muye. Tym razem bohaterowie spróbują przebyć rosyjski grobowiec pełen pułapek skonstruowanych przez legendarnego poszukiwacza artefaktów.Zdjęcia do filmu już trwają i zakończą się w połowie sierpnia. W obsadzie są m.in.: Zhang Hanyu Rozpoczynający filmowy cyklbył wielkim przebojem chińskich kin w 2015 roku zarabiając 241 milionów dolarów. Jego kontynuacja z ubiegłego roku,, była jednak wielką klapą zgarniając zaledwie 21 mln dolarów. Chińczycy wierzą, że Simon West zawróci cykl na właściwe tory.