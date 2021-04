Reżyser "Men in Black" i producent "Indiany Jonesa" szykują film

Dwie hollywoodzkie potęgi Barry Sonnenfeld (reżyser cyklu " Men in Black ") i Frank Marshall (producent cykli " Indiana Jones " i " Jurassic World ") łączą siły. Zamierzają zekranizować nową powieść laureatki Pulitzera Jane Smiley zatytułowaną "Perestroika in Paris".Tytułową bohaterką jest 3-letnia klacz wyścigowa, która opuszcza stajnię i rozpoczyna podróż ulicami Paryża. Po drodze spotyka Fridę - sukę wyżła niemieckiego, która właśnie straciła swojego właściciela, Raoula - mądrego kruka, który obserwuje życie miasta z wysokości posągu Benjamina Franklina oraz Sida i Nancy - dwie nieustannie się ze sobą kłócące krzyżówki. W końcu zaprzyjaźnia się z chłopcem mieszkającym ze schorowaną, niewidomą i głuchą prababcią. Czy więź ma szansę przetrwać, kiedy tropem zbiegłej klaczy podążają stróże prawa?"Perestroika in Paris" będzie satyrą zrealizowaną w formie animacji przypominającej " Trio z Belleville ". Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty.