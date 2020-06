Chowajcie krowy! Nadchodzi remake "Twistera"!

Universal Pictures, którego klasyki przyciągają obecnie tłumy do amerykańskich kin samochodowych, zamierza odświeżyć jeden ze swoich najbardziej znanych tytułów. Szykuje się bowiem remake " Twistera ".Projekt jest na razie we wstępnej fazie przygotowań. Nie wybrano jeszcze scenarzysty. Zaś w sprawie reżyserii prowadzone są obecnie negocjacje z Josephem Kosinskim (" Top Gun: Maverick "). Producentem został Frank Marshall (" Jurassic World: Upadłe królestwo ").Ponieważ nie ma scenarzysty, na razie nie wiadomo nic na temat fabuły. Oryginał opowiadał o byłych małżonkach, którzy łączą siły podczas kolejnej misji badania tornad. Walczą nie tylko z własnymi niewygasłymi uczuciami i wrogimi im zjawiskami pogodowymi, ale również z wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt badaczem sponsorowanym przez wielkie korporacje.Obraz charakteryzował się widowiskowymi scenami akcji, z których część przeszła do historii kina. W 1996 roku " Twister " był jednym z największych kasowych przebojów.