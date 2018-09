Szefowa LucasFilm z cenną nagrodą Akademii

Getty Images © Christopher Polk



Od kilku lat honorowe nagrody Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej wręczane są oddzielnie od zwykłych Oscarów. W tym roku gala odbędzie 18 listopada i właśnie poznaliśmy laureatów.Szefowa LucasFilm Kathleen Kennedy oraz jej mąż, równie znany producent, Frank Marshall otrzymają najcenniejsze wyróżnienie - nagrodę imienia Irving G. Thalberg. Wyróżnienie to przyznawane jest za całokształt dokonań, których jakość na przestrzeni wielu lat pozostaje na najwyższym poziomie. Nagroda ta przyznawana jest nieregularnie. Jej ostatnim laureatem był w 2010 roku Martin Scorsese , a pierwszym w 1937 roku Darryl F. Zanuck (który zdobył ją trzykrotnie). W sumie Nagrodę Irvinga G. Thalberga przyznano 38 razy.Honorowe statuetki Oscarów otrzymają też:Marvin Levy - pierwszy w historii Akademii pracownik PRu, który otrzymał Oscara, był wieloletnim współpracownikiem Stevena Spielberga w jego studiach Amblin i Dreamworks. Pracował przy kampaniach do takich filmów jak: Lalo Schifrin - legendarny kompozytor, pięciokrotnie nominowany do Oscarów, zdobywca Grammy za muzykę do serialu Cicely Tyson - aktorka lepiej znana ze swoich ról telewizyjnych. Ma na swoim koncie dwie nagrody Emmy i dziewięć nominacji. Do Oscara nominowana była tylko raz, w 1973 roku za rolę w filmie