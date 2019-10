Reżyser "Miami Vice" za kamerą pilota "Tokyo Vice"

Getty Images © Gary Gershoff



Po raz pierwszy od czasu Michael Mann znów stanie za kamerą odcinka serialu pilotowego. Tym razem będzie to, który powstaje dla platformy HBO Max.Fabułapowstanie na bazie książki Jake'a Adelsteina, w której opisał on swoje doświadczenia z pracy w Japonii, gdzie pisał artykuły o policji, korupcji w polityce i mrocznym półświatku yakuzy. Watanabe wcieli się w komisarza policji z wydziału do spraw walki ze zorganizowaną przestępczością.Zdjęcia kręcone będą w Japonii. Prace na planie ruszą w lutym. W głównej roli wystąpi Ansel Elgort . W obsadzie jest również Ken Watanabe