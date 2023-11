"Weteran": Michael Mann planuje remake południowokoreańskiego filmu

"Weteran": fabuła filmu

Oryginał opowiada historię detektywa Seo Do-cheol, który stara się dopaść kryminalistę Jo Tae-oh. Problem w tym, że przeciwnikowi po każdym przestępstwie udaje się uniknąć odpowiedzialności dzięki pieniądzom oraz wpływom jego bogatej rodziny.Remake " Weterana " znajduje się aktualnie na etapie developmentu. Mann na razie nie zadecydował, czy podejmie się wyreżyserowania filmu, czy też zadowoli stanowiskami producenta i scenarzysty.Reżyser skupia teraz całą uwagę na zapowiadanym od dawna sequelu " Gorączki ". Film powstanie na podstawie powieści, którą Mann napisał wspólnie z Meg Gardiner . Książka jest zarówno bezpośrednią kontynuacją jak i prequelem klasycznego oryginału z 1995 roku.Filmografię reżysera zamyka biograficznyktóry trafi do polskich kin 29 grudnia. Bohaterem filmu jest słynny Enzo Ferrari ( Adam Drive r), były kierowca rajdowy, który znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Firma, którą od 10 lat buduje wraz z piękną żoną, Laurą ( Penelope Cruz ) stoi u progu bankructwa. Ale to nie koniec problemów! Na szczęśliwym dotąd życiu rodzinnym tragicznym cieniem kładzie się śmierć syna. W tej sytuacji Enzo decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy, znanym jako Mille Miglia. Zwycięstwo to szansa na ocalenie firmy, a przegrana oznacza stratę wszystkiego.