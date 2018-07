Reżyser "Terminator 5" i "Thora 2" nakręci prequel "Sopranos"

W marcu informowaliśmy o tym, że New Line przygotowuje kinowy prequel serialu. Teraz portal Deadline podaje, że studio wybrało reżysera projektu. Został nim autorChoć dokonania kinowe Taylora mogą nie wzbudzać uznania, to trzeba pamiętać, że jest on uznanym reżyserem serialowym. Pracował też przy. Nakręcił w sumie dziewięć odcinków (z czego sześć w szóstym sezonie). Za reżyserię jednego z nich - "Kennedy and Heidi" - otrzymał w 2007 roku nagrodę Emmy Projekt nosi roboczy tytuł. Jego akcja rozgrywa się w latach 60. w New Jersey w trakcie krwawych zamieszek między Afroamerykanami a Włochami. Wśród bohaterów filmu znajdą się najprawdopodobniej rodzice oraz wuj Tony'ego Soprano: Johnny Boy, Livia i Junior.Scenariusz filmu napisał twórca David Chase do spółki Lawrence'em Konnerem , który pracował przy fabułach wielu odcinków gangsterskiego show.