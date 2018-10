Reżyser "Wielkich kłamstewek" nakręci film o Lennonie i Ono

Getty Images © Hulton Archive



Universal negocjuje prawa do realizacji filmu o Johnie Lennonie Yoko Ono . Na reżysera i montażystę przedsięwzięcia wybrano Jean-Marca Vallée ).Autorem scenariusza jest spec od filmowych biografii, Anthony McCarten . W jego CV znajdziecie oscarowe produkcje, a także, która trafi do kin w przyszłym miesiącu. McCarten będzie również współproducentem filmu do spółki z Ono ). Ono poznali się pod koniec lat 60. Ona była wówczas aspirującą artystką, a on – jedną z największych gwiazd muzycznych na świecie. Niedługo po tym, jak się ze sobą związali, piosenkarz podjął decyzję o odejściu z Beatlesów i rozpoczęciu solowej kariery. Stał się również aktywistą społecznym działającym na rzecz zakończenia wojny w Wietnamie. Pomijając krótką separację w latach 70., para była ze sobą nieprzerwanie aż do śmierci Lennona w 1980 roku. Vallée zrealizował ostatnio dla HBO miniserial. Przez moment w Hollywood plotkowano, jakoby miał nakręcićFilm o Lennonie i Ono będzie jego następnym projektem.