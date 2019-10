Reżyser głośnego "Ikara" napisał powieść o genialnym jazzmanie

Właśnie ma premierę książka, którą napisał reżyser obsypanego nagrodami filmu o niewidomym i genialnym jazzmanie. Powieść Macieja Pieprzycy dostępna jest w księgarniach od 16 października – na kilka dni przed wejściem filmu do kin.Książka to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, tętniąca muzyką i humorem intymna opowieść Mietka Kosza, wybitnego muzyka, który w dzieciństwie stracił wzrok. Nie zrezygnował jednak z marzeń. Rzucił wyzwanie losowi i ruszył na podbój polskich oraz zagranicznych scen. Co się kryło za wielkimi sukcesami jazzmana? Samotność, niespełnione i szczęśliwe miłości, emocjonalne zakręty, wzloty i upadki, dzieciństwo naznaczone piętnem choroby. Ograniczenia, z którymi Kosz zmagał się całe życie, stały się jego siłą. Maciej Pieprzyca snuje piękną i wzruszającą historię człowieka o nieprzeciętnej charyzmie. Książka w sposób niezwykle plastyczny i sugestywny ukazuje wewnętrzny świat jazzmana, jego uczucia i życiowe perypetie. Pełna jest także anegdot, które nie weszły do scenariusza filmu. Jak zaznacza sam reżyser i autor książki:– mówi Maciej Pieprzyca i kontynuuje –Na kanwie tej historii powstał filmw reżyserii Macieja Pieprzycy , zdobywca siedmiu nagród na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym m.in. Srebrnych Lwów oraz nagrody w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska dla Dawida Ogrodnika , który wcielił się w postać Mietka Kosza.Już teraz przeczytajcie przedpremierowy fragment książkiKsiążkaw księgarniach od 1ukazuje się nakładem wydawnictwa Agora.