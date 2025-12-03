Independent Spirit Awards 2026: Oto nominacje do niezależnych Oscarów

Poznaliśmy nominacje do "Oscarów kina niezależnego", czyli Film Independent Spirit Awards 2026. Najwięcej szans na wygraną ma "Dzień Petera Hujara" Iry Sachsa z Benem Whishawem i Rebeccą Hall, nominowany w pięciu kategoriach. W kategoriach serialowych prowadzą "Dojrzewanie", "Na zawsze" oraz "Mr Loverman".
Kto zdobędzie nagrody Spirit w 2026 roku?
W zeszłym roku na rozdaniu nagród Spirit triumfowała "Anora
", wyróżniona w trzech kategoriach, w tym w kategorii "Najlepszy film".
Oprócz nominowanego pięciokrotnie "Dnia Petera Hujara
" po cztery nominacje zebrały "Blue Sun Palace
", "Kameleon
", "Te dni
", "Sorry, Baby
", a "Sny o pociągach
", "Lucky Lu
", "Zaraza
" i "Rozdzieleni
" – po trzy.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 lutego. NAJLEPSZY FILM
"Dzień Petera Hujara
"
"Zaraza
"
"Sorry, Baby
"
"Sny o pociągach
"
"Rozdzieleni
" NAJLEPSZY DEBIUT
"Blue Sun Palace
"
"Kraina mroku
"
"Na wschód od Wall
"
"Kameleon
"
"Te dni
" REŻYSERIA Clint Bentley
– "Sny o pociągach
" Mary Bronstein
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Lloyd Lee Choi
– "Lucky Lu
" Ira Sachs
– "Dzień Petera Hujara
" Eva Victor
– "Sorry, Baby
" SCENARIUSZ Michael Angelo Covino
, Kyle Marvin
– "Skomplikowani
" Angus MacLachlan
– "A Little Prayer
" James Sweeney
– "Rozdzieleni
" Christian Swegal
– "Suweren
" Eva Victor
– "Sorry, Baby
" ROLA PIERWSZOPLANOWA Everett Blunck
– "Zaraza
" Rose Byrne
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Kathleen Chalfant
– "Znajomy dotyk
" Chang Chen
– "Lucky Lu
" Joel Edgerton
– "Sny o pociągach
" Dylan O’Brien
– "Rozdzieleni
" Keke Palmer
– "Te dni
" Théodore Pellerin
– "Kameleon
" Tessa Thompson
– "Hedda
" Ben Whishaw
– "Dzień Petera Hujara
" ROLA DRUGOPLANOWA Naomi Ackie
– "Sorry, Baby
" Zoey Deutch
– "Nowa fala
" Kirsten Dunst
– "Urodzony rabuś
" Rebecca Hall
– "Dzień Petera Hujara
" Nina Hoss
– "Hedda
" Jane Levy
– "A Little Prayer
" Archie Madekwe
– "Kameleon
" Kali Reis
– "Od nowa
" Jacob Tremblay
– "Suweren
" Haipeng Xu
– "Blue Sun Palace
" FILM MIĘDZYNARODOWY
"All That’s Left of You
"
"Jak zostałam perliczką
"
"Poeta
"
"Tajny agent
"
"Sirāt
" SERIAL
"Dojrzewanie
"
"Częste skutki uboczne
"
"Na zawsze
"
"Mr Loverman
"
"Na północ od północy
"
Pełną listę nominacji znajdziecie TUTAJ
.