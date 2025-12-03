Newsy Filmy Festiwale i nagrody Independent Spirit Awards 2026: Oto nominacje do niezależnych Oscarów
Poznaliśmy nominacje do "Oscarów kina niezależnego", czyli Film Independent Spirit Awards 2026. Najwięcej szans na wygraną ma "Dzień Petera Hujara" Iry Sachsa z Benem Whishawem i Rebeccą Hall, nominowany w pięciu kategoriach. W kategoriach serialowych prowadzą "Dojrzewanie", "Na zawsze" oraz "Mr Loverman".
     

Kto zdobędzie nagrody Spirit w 2026 roku?



1284070.13.jpeg


W zeszłym roku na rozdaniu nagród Spirit triumfowała "Anora", wyróżniona w trzech kategoriach, w tym w kategorii "Najlepszy film".
   
Oprócz nominowanego pięciokrotnie "Dnia Petera Hujara" po cztery nominacje zebrały "Blue Sun Palace", "Kameleon", "Te dni", "Sorry, Baby", a "Sny o pociągach", "Lucky Lu", "Zaraza" i "Rozdzieleni" – po trzy.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 lutego.
    
NAJLEPSZY FILM
"Dzień Petera Hujara"
"Zaraza"
"Sorry, Baby"
"Sny o pociągach"
"Rozdzieleni"

NAJLEPSZY DEBIUT
"Blue Sun Palace"
"Kraina mroku"
"Na wschód od Wall"
"Kameleon"
"Te dni"

REŻYSERIA
Clint Bentley – "Sny o pociągach"
Mary Bronstein – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Lloyd Lee Choi – "Lucky Lu"
Ira Sachs – "Dzień Petera Hujara"
Eva Victor – "Sorry, Baby"

SCENARIUSZ
Michael Angelo Covino, Kyle Marvin – "Skomplikowani"
Angus MacLachlan – "A Little Prayer"
James Sweeney – "Rozdzieleni"
Christian Swegal – "Suweren"
Eva Victor – "Sorry, Baby"

ROLA PIERWSZOPLANOWA
Everett Blunck – "Zaraza"
Rose Byrne – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Kathleen Chalfant – "Znajomy dotyk"
Chang Chen – "Lucky Lu"
Joel Edgerton – "Sny o pociągach"
Dylan O’Brien – "Rozdzieleni"
Keke Palmer – "Te dni"
Théodore Pellerin – "Kameleon"
Tessa Thompson – "Hedda"
Ben Whishaw – "Dzień Petera Hujara"

ROLA DRUGOPLANOWA
Naomi Ackie – "Sorry, Baby"
Zoey Deutch – "Nowa fala"
Kirsten Dunst – "Urodzony rabuś"
Rebecca Hall – "Dzień Petera Hujara"
Nina Hoss – "Hedda"
Jane Levy – "A Little Prayer"
Archie Madekwe – "Kameleon"
Kali Reis – "Od nowa"
Jacob Tremblay – "Suweren"
Haipeng Xu – "Blue Sun Palace"

FILM MIĘDZYNARODOWY
"All That’s Left of You"
"Jak zostałam perliczką"
"Poeta"
"Tajny agent"
"Sirāt"

SERIAL
"Dojrzewanie"
"Częste skutki uboczne"
"Na zawsze"
"Mr Loverman"
"Na północ od północy"

Pełną listę nominacji znajdziecie TUTAJ.


"Dzień Petera Hujara" – zwiastun


