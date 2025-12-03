Scarlett Johansson w "Batmanie 2"! Kogo zagra?

Powoli rusza preprodukcja do widowiska "The Batman Part II", zdjęcia do którego mają rozpocząć się w styczniu. Tymczasem w sieci pojawiła się plotka castingowa. Według niej występ w filmie negocjuje Scarlett Johansson. W kogo mogłaby wcielić się aktorka?
Scarlett Johansson zagra u boku Roberta Pattinsona
Informację o potencjalnym udziale Scarlett Johansson w kontynuacji "Batmana"
ujawnił portal Nexus Point News, a potem powtórzył m.in. blog reportera Jordana Ruimy'ego World of Reel. Po jakimś czasie potwierdziły ją również hollywoodzkie magazyny branżowe, m.in. portal Deadline – co oznacza, że wiadomość ma status oficjalny. Aktorka rzekomo jest na "końcowym etapie negocjacji".
W tym roku mogliśmy oglądać Scarlett Johansson
w "Fenickim układzie
" Wesa Andersona
i widowisku "Jurassic World: Odrodzenie
". W tym tygodniu do polskich kin trafi też jej reżyserski debiut, "Eleanor wspaniała
". W planach aktorki jest występ w nowej odsłonie serii "Egzorcysta
", za kamerą której stoi Mike Flanagan
.
W kogo miałaby wcielić się Johansson w "Batmanie 2"?
Na razie nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Portal Nexus Point News spekuluje, że potencjalnie może chodzić o którąś z następujących postaci: Andrea Beaumont, Pamela Isley/Poison Ivy, Vicky Vale albo Julie Madison
. Ale to po prostu lista najpopularniejszych postaci kobiecych z komiksów o Batmanie
. Listę można ciągnąć dalej: tu Silver St. Cloud, tam Vesper Fairchild, i tak dalej i tak dalej...
Dziś dowiedzieliśmy się również, że autorem zdjęć do filmu – według newslettera InSneider – będzie Erik Messerschmidt
, znany najlepiej ze współpracy z Davidem Fincherem
i wyróżniony Oscarem za "Manka
". Zastąpi on Greiga Frasera
.
"The Batman Part II
" w reżyserii Matta Reevesa
wejdzie do kin 29 września 2027 roku.
"Eleanor wspaniała" – zwiastun
