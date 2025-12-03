Newsy Filmy Scarlett Johansson w "Batmanie 2"! Kogo zagra?
Filmy

Scarlett Johansson w "Batmanie 2"! Kogo zagra?

Deadline / autor: /
Scarlett Johansson w &quot;Batmanie 2&quot;! Kogo zagra?
źródło: Getty Images
autor: JC Olivera
Powoli rusza preprodukcja do widowiska "The Batman Part II", zdjęcia do którego mają rozpocząć się w styczniu. Tymczasem w sieci pojawiła się plotka castingowa. Według niej występ w filmie negocjuje Scarlett Johansson. W kogo mogłaby wcielić się aktorka?
   

Scarlett Johansson zagra u boku Roberta Pattinsona



MV5BZTQxYTAzNjktZGQ2MC00ZDIzLThmMzAtOTRlNzZmYzUwNmJhXkEyXkFqcGc.jpg


Informację o potencjalnym udziale Scarlett Johansson w kontynuacji "Batmana" ujawnił portal Nexus Point News, a potem powtórzył m.in. blog reportera Jordana Ruimy'ego World of Reel. Po jakimś czasie potwierdziły ją również hollywoodzkie magazyny branżowe, m.in. portal Deadline – co oznacza, że wiadomość ma status oficjalny. Aktorka rzekomo jest na "końcowym etapie negocjacji".

W tym roku mogliśmy oglądać Scarlett Johansson w "Fenickim układzie" Wesa Andersona i widowisku "Jurassic World: Odrodzenie". W tym tygodniu do polskich kin trafi też jej reżyserski debiut, "Eleanor wspaniała". W planach aktorki jest występ w nowej odsłonie serii "Egzorcysta", za kamerą której stoi Mike Flanagan.
      
W kogo miałaby wcielić się Johansson w "Batmanie 2"? Na razie nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Portal Nexus Point News spekuluje, że potencjalnie może chodzić o którąś z następujących postaci: Andrea Beaumont, Pamela Isley/Poison Ivy, Vicky Vale albo Julie Madison. Ale to po prostu lista najpopularniejszych postaci kobiecych z komiksów o Batmanie. Listę można ciągnąć dalej: tu Silver St. Cloud, tam Vesper Fairchild, i tak dalej i tak dalej...
    
Dziś dowiedzieliśmy się również, że autorem zdjęć do filmu – według newslettera InSneider – będzie Erik Messerschmidt, znany najlepiej ze współpracy z Davidem Fincherem i wyróżniony Oscarem za "Manka". Zastąpi on Greiga Frasera.

"The Batman Part II" w reżyserii Matta Reevesa wejdzie do kin 29 września 2027 roku.

"Eleanor wspaniała" – zwiastun




MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Batman"



