Karty odkryte. Sprawdźcie, co znajdziecie w grze "Borderlands 4"

Prawie 20-minutowy materiał wideo odsłonił wiele szczegółów nowej gry. Poznaliśmy czwórkę bohaterów. Zobaczyliśmy w akcji niektóre z nowych umiejętności oraz broni.Twórcy zapowiadają, że nowa planeta pełna będzie dynamicznie prezentowanej fauny i flory, a nawet zmieniających się stanów pogodowych. Mapa ma być podzielona na cztery strefy, a czas ładowania każdej strefy będzie praktycznie sprowadzony do 0.ma też wbudowana opcję ponownej rozgrywki w określonym obszarze. Nie będzie więc trzeba szukać wśród save'ów tego właściwego, by przejść dany obszar jeszcze raz.Pełną prezentację znajdziecie poniżej:pierwotnie miało trafić na rynek 23 września. Jednak we wtorek Gearbox ogłosił, że przyspiesza premierę i teraz planuje ją naW sieci natychmiast wybuchły spekulacje, że może to mieć związek z planowaną premierą. Szefowie Gearbox zostali zmuszeni do publicznego dementi i podkreślenia, że zmiana daty wynika wyłącznie z wiary w sukces gry i nie jest podyktowana żadnymi zewnętrznymi okolicznościami.Gearbox miało wczoraj jeszcze jeden prezent dla fanów serii. Zaprezentowany został nowy zwiastun