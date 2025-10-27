Newsy Filmy Multimedia John Carpenter nienawidzi "Substancji"
John Carpenter nienawidzi "Substancji"

Nawet jeśli za sprawą "Titane" i "Substancji" widzowie na całym świecie są przekonani o renesansie body-horroru, jak się okazuje, nie dla wszystkich dzieła dwóch Francuzek są warte zachodu, który wokół nich powstał. Co ciekawe, do grona nieprzekonanych dołączył ostatnio nestor gatunku, John Carpenter. W niedawnym wywiadzie twórca "Halloween" przyznał, że nominowana do Oscara "Substancja" niespecjalnie mu się podobała.

Co Carpenter powiedział o "Substancji"?



O dziele Coralie Fargeat John Carpenter wypowiedział się na niedawnym konwencie fanowskim, a jego słowa zostały uwiecznione przez obecnych tam reporterów. W trakcie Q&A mistrz horroru zapytał jedną z uczestniczek, co sądzi o "Substancji". Gdy fanka przyznała, że uwielbia ten film, Carpenter odpowiedział: "Tak? A ja nie". W dalszej części krótkiej rozmowy powiedział, że w filmie nie podobało mu się absolutnie nic. "ZERO" – podkreślił reżyser. Zapis tej wymiany zdań prezentujemy Wam poniżej:

John Carpenter on The Subtance.
byu/ZoelCairo inLetterboxd


Słowa te zaczęły zataczać coraz większe kręgi w internecie, niewykluczone więc, że niebawem dotrą do francuskiej reżyserki, która wielokrotnie w wywiadach podkreślała ogromny szacunek do klasyków body-horroru: kina Carpentera i Cronenberga. W wywiadzie dla magazynu Heavy wyznała, że "Coś" miało na nią ogromny wpływ, a ścieżki dźwiękowe z filmów reżysera nazwała "zmieniającymi życie". 

Przypomnijmy, że sam John Carpenter od dłuższego czasu nie nakręcił pełnometrażowej produkcji kinowej. Jego ostatnim filmem był "Oddział" z 2010 roku z Amber Heard w roli głównej. 

