Renée Zellweger w serialu o prawdziwej zbrodni

Dwukrotna laureatka Oscara Renée Zellweger będzie gwiazdą oraz producentką wykonawczą 6-odcinkowego limitowanego serialu "The Thing About Pam". Projekt powstaje dla stacji NBC."The Thing About Pam" opowie o kulisach zbrodni, którą w ubiegłej dekadzie żyła cała Ameryka - zabójstwie Betsy Farii. O śmierć kobiety oskarżono początkowo jej męża, Russa. Sąd uznał mężczyznę za winnego i skazał go na dożywocie. Po kilku latach policjantom udało się jednak udowodnić, że Faria został wrobiony, zaś prawdziwą sprawczynią morderstwa była najprawdopodobniej niejaka Pam Hupp. I to właśnie ją zagra Zellweger Scenarzystką i showrunnerką serialu będzie Jessika Borsiczky ("Kłamstwa na sprzedaż"). Realizację ma nadzorować studio Blumhouse.