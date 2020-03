Rewolucja! Filmy bez kinowych premier będą walczyć o Złote Globy

Getty Images © Frazer Harrison



Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej dokonało rewolucyjnych zmian w regulaminie przyznawania Złotych Globów . Decyzje podyktowane są ekstremalną sytuacją wywołaną przez pandemię nowego koronawirusa, którym w Stanach Zjednoczonych zaraziło się już więcej osób niż w Chinach.Najważniejsza zmiana dotyczy tego, jakie filmy mogą ubiegać się o Złote Globy . Dotychczas nagrody otrzymać mogły wyłącznie te tytuły, które najpierw trafiły do kin. Teraz ten przepis został zawieszony, co oznacza, że twórcy mogą wprowadzić swoje obrazy na platformy streamingowe czy też inne usługi VOD i wciąż zachować prawo do walki o statuetki.HFPA zdecydowało również, że producenci zgłaszanych filmów nie muszą organizować specjalnego kinowego pokazu dla około 90 członków organizacji. Zamiast tego w wyznaczonym terminie muszą przesłać płyty z filmem lub też link do screenera.Nowe zasady mają obowiązywać w okresie 15 marca - 30 kwietnia. Końcowa data może zostać przesunięta, co oczywiście zależeć będzie od rozwoju epidemii w Stanach Zjednoczonych. Organizacja podkreśla również, że nowe zasady dotyczą tylko nagród przyznawanych za rok 2020.Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia Złotych Globów , tego HFPA jeszcze nie ogłosiło. Wiemy za to, że prowadzącymi Gali mają ponownie być Tina Fey