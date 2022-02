Rockstar potwierdził, że pracuje nad kolejnym "Grand Theft Auto"

Wiedzieliśmy, że to się dzieje, ale żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony Rockstar Games nigdy nie było. Aż do dzisiaj, kiedy firma wreszcie przyznała, że pracuje nad kolejną odsłoną serii "Grand Theft Auto". Pierwsze szczegóły poznamy jak tylko deweloper będzie gotów, aby się nimi podzielić, więc nie spodziewamy się szybkiej zapowiedzi w najbliższym czasie. Jeśli jednak czujecie potrzebę finansowego wsparcia Rockstar Games to najbliższą ku temu okazję będziecie mieli już 15 marca, kiedy to " Grand Theft Auto V " trafi na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.Ulepszona edycja " GTA V " zaoferuje nowe opcje graficzne, dzięki którym będziemy mogli zagrać w 4K, 60 klatkach, z obsługą Ray Tracingu, lepszymi teksturami i większym zakresem renderowania obiektów. Nie wiemy ile z tych rzeczy będziemy mogli mieć włączone jednocześnie, ale mamy nadzieję, że jak najwięcej - w końcu mówimy o grze, która swoje korzenie ma na PlayStation 3 i Xboksie 360. Rockstar pomyślał też o osobach, które grają w " GTA V " na poprzedniej generacji konsol i 15 marca udostępniona zostanie opcja przeniesienia swojego postępu z trybu dla jednego gracza oraz postaci " GTA Online " na XSX i PS5. GTA Online " zostanie oddzielone on " GTA V " i na nowych konsolach będzie można je kupić jako samodzielny produkt. Dodatkowo, gracze na PlayStation 5, którzy opłacają PlayStation Plus będą przez pierwsze 3 miesiące od premiery grać w " GTA Online " bez dodatkowych opłat.