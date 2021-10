Snoop Dogg: "Dr. Dre pracuje nad za***istą muzyką do nowego Grand Theft Auto"

29 października na amerykańskiej platformie radiowej SiriusXM zadebiutuje nowy odcinek podcastu "Rolling Stone Music Now", którego gościem będzie Snoop Dogg . Przed premierą odcinka trafiło jednak do sieci kilka wypowiedzi Snoopa, jednak największą uwagę przykuła wzmianka o Dr. Dre i serii "Grand Theft Auto"."Wiem, że jest w studiu" powiedział Snoop . "Wiem, że robi tam za***ebistą nową muzykę. Część tych kawałków powiązana jest z wychodzącą niedługo grą GTA. Myślę, że w taki sposób te kawałki będą miały premierę - w nowej grze z serii GTA".Rockstar Games odmówiło komentarza redakcji Rolling Stone, co nie powinno nikogo dziwić, bo studio jak mało kto chroni swoich tajemnic i nadchodzących projektów. Czy chodzi o utwory, które pojawią się w kolejnym rozszerzeniu do " GTA Online "? Może Dr. Dre nagrywa nowe kawałki do debiutującej niedługo trylogii "Grand Theft Auto"? A może Rockstar po cichu pracuje nad wyczekiwanym przez graczy "Grand Theft Auto VI" i Snoop właśnie uchylił rąbka tajemnicy?