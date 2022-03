Cena i data premiery "GTA V" na PlayStation 5 i Xbox Series X

Odświeżone wydanie " Grand Theft Auto V " (gry wydanej oryginalnie na PS3 i X360 w 2013 roku) zadebiutuje na konsolach Xbox Series X i PlayStation 5 już za tydzień, 15 marca. Spodziewaliśmy się, że nie będzie żadnego darmowego ulepszenia dla posiadaczy wersji na PS4 i XOne, ale Rockstar zdecydowało się przynajmniej na sprzedawanie gry w promocyjnej cenie przez pierwsze trzy miesiące.Docelowo " GTA V " będzie kosztowało 169 złotych, zaś samo " GTA Online " 89 złotych. Promocje wyglądają następująco:PlayStation 5- " GTA Online " będzie dostępne do pobrania za darmo do 14 czerwca. Jeśli do tego czasu dodacie grę do biblioteki to już na zawsze będzie Wasza.- Pełne " GTA V " (fabuła + online) kosztuje w tej chwili 42,45 złotych.Xbox Series X|S- " GTA Online " - dostępne jest do kupienia samodzielnie za 44,50 złotych.- Pełne " GTA V " (fabuła + online) kosztuje w tej chwili 84,50 złotych.Wszystkie te promocje obowiązują do 14 czerwca tego roku. Są to naprawdę dobre ceny, choć trzeba przyznać, że jeśli ktoś posiada obie konsole to wybór, którą wersję wybrać jest chyba oczywisty.Jeśli graliście w " GTA V " na PlayStation 4 lub Xbox One, to Rockstar pozwoli Wam na jednorazowe przeniesienie zapisanych danych na nowe konsole poprzez usługę Rockstar Social Club. Postęp z trybu fabularnego i online'a możecie przenieść zarówno między generacjami (PS4->PS5 i XOne->XSX), jak i między platformami (PS4->XSX i XOne->PS5). Zakupioną walutę możecie niestety przenieście jedynie między generacjami sprzętu z tej samej rodziny.Co zaoferuje nowe wydanie " GTA V "? Lepsze tekstury, światła, cienie, wygładzanie krawędzi, większy ruch na ulicach, ładniejsze eksplozje i bardziej obfitą roślinność. Poza tym będziemy mieli do wyboru trzy tryby graficzne:- Fidelity Mode - rozdzielczość 4K, 30 klatek na sekundę i Ray Tracing- Performance Mode - skalowana rozdzielczość 4K i 60 klatek sekundę- Performance RT - połączenie dwóch powyższych trybów - skalowane 4K, 60 klatek i Ray Tracing