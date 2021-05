Znamy datę premiery "GTA V" na PlayStation 5 i Xbox Series X|S

Rockstar Games ujawniło dziś datę premiery " Grand Theft Auto V " na konsole nowej generacji. Gra w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X|S zadebiutuje 11 listopada tego roku. Posiadacze wersji na Playstation 4 czy Xbox One nie mają raczej co liczyć na darmowe ulepszenie, więc chcąc odwiedzić Los Santos w 4K trzeba będzie kupić ją po raz kolejny.Ogłoszono również, że " GTA V ", na wzór " Red Dead Redemption 2 " zostanie rozdzielone na część singlową i "GTA Online", więc będzie można je kupić oddzielnie albo w pakiecie. Posiadacze konsol PlayStation 5 opłacający abonament PlayStation Plus będą mogli przez pierwsze trzy miesiące od premiery pobrać " GTA Online " za darmo.Rockstar Games ogłosiło również, że ma zamiar w tym roku "w pewien sposób" świętować 20-lecie " GTA III " i jedną z atrakcji mają być specjalne wydarzenia w " GTA Online ".