Roman Polański. Nie będzie procesu o gwałt na nieletniej. Doszło do ugody

Porozumienie satysfakcjonujące obie strony. Dlaczego procesu nie będzie?

Getty Images © Andreas Rentz



O co oskarżono Romana Polańskiego?

Informację o tym, że proces przed sądem w Los Angeles nie dojdzie do skutku, przekazał agencji AFP Alexander Rufus-Isaacs, prawnik reżysera. Portalowi Variety potwierdziła to prawniczka Gloria Allred reprezentująca rzekomą ofiarę.Procesu nie będzie, ponieważ. Do porozumienia doszło latem. Obie strony są zadowolone z wyniku. Szczegóły ugody nie zostały jednak ujawnione.Pozew przeciwko Romanowi Polańskiemu został złożony w sądzie w Los Angeles w. W listopadzie prawnicy reżysera domagali się jego odrzucenia uznając go za całkowicie bezpodstawny. Sąd jednak nie zgodził się na to i w marcu tego roku wyznaczył datę rozpoczęcia procesu na 8 marca 2025 roku.W dokumentach złożonych przez Jane Doe (prawdziwa tożsamość nie została ujawniona) czytamy, że. Kobieta miała wtedy Polański spotkał ją na imprezie i zaprosił do swojego domu. Tam miał ją poczęstować alkoholem, a potem zabrał ją na inną imprezę, gdzie dalej poił ją alkoholami.Po powrocie do domu kobieta zasnęła. Kiedy obudziła się, Polański leżał obok niej i miał domagać się seksu. Pijana nastolatka odmówiła, ale reżyser nie zważał na jej protesty.Prawnicy Polańskiego zaprzeczali tym oskarżeniom i cały czas utrzymywali, że jest niewinny.