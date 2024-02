Johnny English. Pamiętacie go jeszcze? Będzie czwarty film

Nadchodzi "Johnny English 4", choć Atkinson twierdził, że nie powstanie

"Johnny English" - seria, która się nie spieszy

Zwiastun trzeciego filmu - "Johnny English: Nokaut"

Wiadomość o szybkim rozpoczęciu zdjęć jest tym bardziej zaskakująca, żeNiestety na chwilę obecną nie są znane żadne szczegóły projektu. Wiadomo jedynie tyle, że zdjęcia będą kręcone na Malcie i w Wielkiej Brytanii.Od premiery trzeciej części minęło sześć lat. Wydawać by się mogło, że to sporo czasu, ale w przypadku tej serii to wciąż niewiele.. Komedia okazała się sukcesem, więc zaczęto pracować nad kontynuacją. Ta jednak trafiła na kinowe ekrany dopiero po ośmiu latach. Zaś przerwa między drugą a trzecią częścią wyniosła siedem lat.W oryginale służby specjalne odkrywają plan zuchwałej kradzieży królewskich klejnotów z londyńskiej Tower. Niestety akcja ratowania klejnotów kończy się śmiercią najlepszych agentów. Misja wykrycia groźnego międzynarodowego spisku powierzona zostaje więc Johny'emu Englishowi ( Atkinson ) - biurowemu pracownikowi służb specjalnych. Według przełożonych to idealny kandydat na superszpiega, gdyż nie zna strachu, bo o pracy agenta nie ma pojęcia. Głównym przeciwnikiem "Bonda z przypadku" jest francuski rekin biznesu Pascal Sauvage, knujący przeciwko Zjednoczonemu Królestwu intrygę.