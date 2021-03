Rusza nabór do konkursu scenariuszowego SCRIPT PRO

Film fabularny

Audio

Roczny abonament na usługi Storytel

Zgłoszenia do 24 kwietnia

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

SCRIPT PRO powraca w 2021 roku z nowymi nagrodami i partnerami. Podobnie jak w zeszłym roku czekamy na zgłoszenia scenariuszy w dwóch kategoriach: film fabularny i audio. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 kwietnia 2021 roku.Udział w konkursie to szansa na dołączenie do grona laureatów SCRIPT PRO, wśród których znajdują się uznani polscy scenarzyści m.in. Mateusz Pacewicz, Krzysztof Rak, Kinga Dębska i Mika Dunin oraz Robert Bolesto. W tym roku na laureatów tej kategorii czeka dodatkowa nagroda ufundowana przez nowego partnera konkursu – Fundację Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy.Nagrody przyznawane w kategorii film fabularny:- 15 000 PLN – nagroda STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH- 10 000 PLN – nagroda STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS- 10 000 PLN – nagroda FUNDACJI KYOTO-KRAKÓW (nowa nagroda)- Konsultacje scenariuszowe dla finalistów w SZKOLE WAJDYDo udziału w konkursie zapraszamy twórców, którzy mają na koncie najwyżej dwa pełnometrażowe filmy fabularne zrealizowane według swoich tekstów.Powołana w zeszłym roku nowa kategoria Audio dla scenariuszy słuchowisk spotkała się z dużym zainteresowaniem. W tym roku, zgłaszając scenariusz do tej kategorii, uczestnicy mają szansę na zdobycie nagród ufundowanych przez naszych partnerów:- 15 000 PLN oraz możliwość realizacji słuchowiska – nagroda STORYTEL- 5 000 PLN – nagroda specjalna STORYTEL (nowa nagroda)- 10 000 PLN – nagroda STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS (nowa nagroda)- Realizacja słuchowiska stworzonego na podstawie zwycięskiego Scenariusza we współpracy z Laureatem – nagroda specjalna TEATRU POLSKIEGO RADIA;- Konsultacje scenariuszowe dla finalistów w SZKOLE WAJDYW kategorii audio oceniane będą oryginalne scenariusze słuchowisk o długości 90 minut i słuchowisk dwuodcinkowych (2 x 45 min) o tematyce uniwersalnej, mogącej zainteresować publiczność radiową lub publiczność serwisów oferujących dostęp do nowych form dźwiękowych.Nagrodami w Konkursie przyznawanymi wszystkim finalistom są konsultacje scenariuszowe przeprowadzone przez przedstawicieli Partnera oraz Organizatora a także roczny abonament na usługi Storytel, czyli streaming audiobooków na telefonach lub tabletach.Na zgłoszenia w formie mailowej czekamy do 24 kwietnia 2021 r. pod adresem konkurs@scriptpro.pl.Szczegółowe zasady zgłaszania prac i regulamin konkursu znajduje się w zakładce na stronie konkursu Script Pro: https://scriptpro.pl/jak-sie-zglosic/ WAJDA SCHOOL – to unikalne na skalę europejską kursy łączące edukację z produkcją filmową. Tu, pod okiem mistrzów kina, wypracujesz najlepszą wizję artystyczną swojego projektu – od scenariusza, przez dokumentację, development, zdjęcia, produkcję, post-produkcję aż po prezentację filmu na rynku. Stawiamy na zajęcia praktyczne – zobaczysz swoją historię na planie zdjęciowym, nauczysz się pracy w zespole filmowym i pracy z aktorem, wypracujesz gotowy scenariusz, spotkasz się z producentami, a nawet możesz zrealizować swój film w Wajda Studio. STUDIO PRÓB – kurs fabularny | DOK PRO – kurs dokumentalny | SCRIPT – kurs scenariuszowy | DEVELOPMENT KREATYWNY – kurs producencki | ONLINE KAMERA – internetowy kurs dla początkujących | PRZEDSZKOLE FILMOWE – kurs dla początkujących od 15 roku życia | EKRAN + – międzynarodowy kurs reżyserski. www.wajdaschool.pl FESTIWAL MASTERCARD OFF CAMERA – Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Rekordowo wysokie nagrody i promocja kina niezależnego wyróżniają imprezę na mapie festiwalowej na całym świecie. W ramach filmowej majówki w Krakowie publiczność z całego świata koncentruje się na kinie niezależnym, odważnym zarówno treściowo i formalnie oraz takim, które stawia na wartko opowiedziane, fascynujące historie. Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny Wytyczanie Drogi, w którym dziesięć pierwszych lub drugich filmów z całego świata rywalizuje o Krakowską Nagrodę Filmową – sto tysięcy dolarów, przyznawaną przez międzynarodowe Jury. Ważny jest również Konkurs Polskich Filmów Fabularnych z Nagrodą Kulczyk Foundation. Mastercard OFF CAMERA przyciąga najbardziej gorące nazwiska ze świata filmu i serialu. Festiwalowi towarzyszy konwent dla miłośników seriali – SerialCon, a także specjalna strefa wydarzeń branżowych Mastercard OFF CAMERA Pro Industry. www.offcamera.pl STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH to największa w Polsce organizacja zrzeszająca ludzi filmu. Od 1966 roku nieprzerwanie dba o interesy twórców i środowiska filmowego. Zakres działania SFP jest niezwykle szeroki. Od ochrony filmowców i zawodów filmowych, poprzez zbiorowy zarząd prawami autorskimi, aż po promocję i upowszechnianie kultury filmowej w Polsce i zagranicą oraz produkcję filmową. www.sfp.org.pl STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAiKS – to najstarsza i największa polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Użytkownikom twórczości ułatwia legalne korzystanie z utworów, a dla twórców zbiera tantiemy. Działa od ponad 100 lat. Zrzesza kompozytorów, autorów tekstów, scenarzystów, dramatopisarzy, choreografów oraz twórców innych dziedzin sztuki. Jest też jednym z największych mecenasów kultury w Polsce. www.zaiks.org.pl STORYTEL – to pierwsza na świecie cyfrowa usługa abonamentowa, umożliwiająca streaming audiobooków na telefonach i tabletach. Serwis powstał w Szwecji w 2005 roku. Aplikacja jest dostępna na ponad 20 rynkach na całym świecie. W Polsce Storytel działa od lutego 2016 roku. W ramach abonamentu użytkownicy mają nieograniczony dostęp do blisko 80 000 tytułów w języku polskim i angielskim angielskim. www.storytel.pl FUNDACJA KYOTO-KRAKÓW – organizacja pożytku publicznego, założona w 1988 roku przez Andrzeja Wajdę i Krystynę Zachwatowicz. W 1987 Andrzej Wajda został laureatem Nagrody Kyoto Fundacji Inamori. Wraz z żonącałą sumę nagrody (około 400 tysięcy dolarów) przeznaczyli na założenie Fundacji, której celem była budowa Centrum (dziś Muzeum) Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dla ekspozycji bezcennej kolekcji sztuki japońskiej, ofiarowanej w 1926 roku przez Feliksa Jasieńskiego Muzeum Narodowemu w Krakowie. Andrzej Wajda w swoim testamencie postanowił, że tantiemy z jego filmów trafią do Fundacji Kyoto – Kraków i zostaną przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz dla studentów Szkoły Wajdy (Wajda School) w Warszawie. Krystyna Zachwatowicz-Wajda mogła zrealizować testament w 2019 roku i teraz Fundacja, oprócz stypendiów,przyznaje także Nagrodę imienia Andrzeja Wajdy za działalność społeczną (laureatami są Jurek Owsiak, Adam Wajrak i Janina Ochojska), kontynuuje współpracę z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz wspiera Szkołę Języka Japońskiego, dla której siedzibę wybudowała w 2005 roku. https://manggha.pl/fundacja-kyoto-krakow TEATR POLSKIEGO RADIA – instytucja działająca w ramach Polskiego Radia. Teatr wyobraźni jest sceną słowa mówionego i śpiewanego, która od początków publicznej radiofonii, czyli niemal od stu lat, zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk radiowych, dramatów scenicznych, powieści, reportaży i poezji. Kontynuując tym samym i rozwijając długoletnią tradycję radia artystycznego w Polsce. Od wielu lat radiowy teatr wyobraźni gości czołowych polskich artystów, organizując przy tym konkursy i festiwale, podczas których emituje najlepsze słuchowiska poprzedniego roku. Od 2001 roku w Sopocie odbywa się jeden z najbardziej prestiżowych – Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry". Innym ważnym wydarzeniem jest przyznawanie najważniejszych nagród wybitnym aktorom i twórcom radiowej sceny. https://www.polskieradio.pl/357,Teatr-Polskiego-Radia