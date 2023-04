Ruszyła 16. edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA!

JOHN MALKOVICH NA MASTERCARD OFF CAMERA

Jak zawsze Festiwal Mastercard OFF CAMERA wystartował... z przytupem. Galę Otwarcia swoją obecnością zaszczycił John Malkovich – jeden z najbardziej utytułowanych i cenionych aktorów na świecie. Odwiedził Festiwal w związku z europejską premierą filmu "Dominion", w który stworzył niezwykłą kreację dr Feltona.– zachęca John Malkovich . Aktor w czasie Gali Otwarcia w krakowskim kinie Kijów odebrał także nagrodę "Pod prąd". Pomysł na tę nagrodę wziął się z chęci docenienia artystów, którzy mają już ugruntowaną pozycję w światowej kinematografii, a przy tym chętnie angażują się w mniej znane, niezależne przedsięwzięcia. To ukłon w stronę ludzi kina, którzy wypracowując odpowiednią równowagę między pracą w systemie produkcyjnym i poza jego ramami, dokonują często nieoczywistych wyborów. Idą nieco na przekór oczekiwaniom, jakie stawia wobec nich masowa publiczność przy tym nie boją się ryzyka i zawsze pozostają wierni sobie.Galę otwarcia 28 kwietnia poprowadzili– zapowiedziałPrzedstawiono dwa główne konkursy festiwalu – Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, w którym dziesięć filmów powalczy o Nagrodę Dominiki Kulczyk i dFlights; oraz "Wytyczanie drogi", czyli Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy.– mówiłKonkursy główne, 6 festiwalowych sekcji, kina plenerowe – to nie wszystko, co festiwal ma do zaoferowania. Organizatorzy zapraszają do sekcji, poświęconej serialom. Odbędą się również spotkania w ramach, dzięki któremu młodzi twórcy mają szansę na wejście do branży filmowej.– mówiła M, który jest sponsorem i partnerem sekcji Herstorie. –Zaprasza również do Miasteczka Filmowego, gdzie odbywać się będą m.in. konkursy i warsztaty oraz wywiady z gwiazdami prowadzone przez Macieja Rocka Rock ON OFF.Podczas gali nagrodę otrzymał gość specjalny –, wraz z Szymonem Miszczakiem wręczyli mu. Odcisk dłoni Malkovicha znajdzie się niedługo w krakowskiej Alei Gwiazd. Nagrodzony kończy w tym roku 70 lat.Czy nie wypadałoby zwolnić? – zapytał Michał Faciński, dziennikarz i krytyk filmowy, podczas wczorajszej rozmowy z gościem. Przeciwnie, dopiero się rozpędzam – zażartował Malkovich.Rozpędza się też festiwal. Już wczoraj miłośnicy kina obejrzeć mogli pierwsze filmy, w tym prapremierę produkcji "Dominion", w reżyserii Stevena Bernsteina, z Malkovichem w jednej z ról głównych.Już dziś spotkanie z, który w kinie Kijów również odbierze nagrodę "Pod prąd" tuż przed projekcją filmuFestiwal potrwa do 7 maja. Zapraszamy!