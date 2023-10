Ruszyła sprzedaż biletów 39. WFF. Co warto zobaczyć?

A oto kilka naszych sugestii

Na festiwalu prezentujemy- 77 filmów pełnometrażowych, w tym 23 premiery światowe, 9 premier międzynarodowych, 6 premier europejskich, 15 premier wschodnioeuropejskich i 17 premier polskich- 61 filmów krótkometrażowychKomedia kung-fu, której akcja rozgrywa się w prawosławnym klasztorze w Związku Radzieckim w latach 70. XX wieku. Pozornie przeciwstawne rzeczy mogą współistnieć. Humor i świętość. Black Sabbath i chorały gregoriańskie. Popkultura i sztuka religijna, bunt i pokora. Film spaja te elementy w coś jakby śpiew prawosławnego jurodiwego, żarliwie głupią pieśń uwielbienia, która woła: wszystko może być święte. Granica ZSRR-Chiny, 1973. Rafael pełni służbę wartowniczą w armii, gdy granica zostaje zaatakowana przez latających chińskich wojowników kung-fu. Absolutnie zafascynowany długowłosymi chińskimi hipisami, ubranymi na czarno asami kung-fu, latającymi wokół i grającymi zakazaną muzykę Black Sabbath z przenośnego radia, Rafael doznaje olśnienia, że on też chce zostać wojownikiem kung-fu. Wiara prowadzi go do prawosławnego klasztoru, gdzie odziani na czarno mnisi odbywają szkolenie. Ale jego droga do osiągnięcia wymaganej wszechpotężnej mocy pokory jest długa, kręta i pełna niesamowitych przygód.Pokazy:Atlantic A: piątek, 06 paź 14:00Atlantic A: sobota, 07 paź 19:00Atlantic A: niedziela, 08 paź 21:30Atlantic B: poniedziałek, 09 paź 10:15 Pakoja & haaveita " to opowieść o spotkaniach, zderzeniach i przebudzeniach, które mają miejsce podczas jednego letniego dnia na drodze i w jej pobliżu. Motywem przewodnim filmu jest próba zrozumienia i zaakceptowania nieuchronności życia w jego wielu różnych formach i jest on eksplorowany przez dziewięciu bohaterów, ekscentrycznego autostopowicza i jednego psa na wolności. Wszyscy bohaterowie zmagają się z własnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i na swój indywidualny sposób starają się przetrwać albo uciekając od życia, albo marząc o innym życiu. Dopiero gdy są zmuszeni stawić czoła swoim największym lękom, budzą się, by uświadomić sobie, jak nieprzewidywalne jest życie i powitać zmiany z nowym rodzajem luzu, a nawet z nadzieją. " Pakoja & haaveita " to wyważona mieszanka tragikomedii i podwyższonego realizmu, wprowadzająca bogaty, obfity świat z szaloną galerią portretów, spokojem i poezją.Pokazy:Multikino 4: środa, 11 paź 11:15Multikino 4: czwartek, 12 paź 21:15Multikino 4: piątek, 13 paź 13:45Multikino 4: sobota, 14 paź 18:45Chile, początek XX wieku. Bogaty właściciel ziemski wynajmuje trzech jeźdźców, aby wyznaczyli granice jego rozległej posiadłości i otworzyli drogę do Oceanu Atlantyckiego przez rozległą Patagonię. Ekspedycja, złożona z młodego Chilijczyka półkrwi, amerykańskiego najemnika i dowodzona przez lekkomyślnego brytyjskiego porucznika, wkrótce przeradza się w "cywilizacyjny" najazd. Narodowa nominacja z Chile do Oscara w kategorii Najlepszy Międzynarodowy Film Fabularny.Pokazy:Atlantic B: środa, 11 paź 15:00Atlantic B: czwartek, 12 paź 21:00Niespodziewany incydent z lampartem śnieżnym włamującym się do zagrody owiec miejscowego pasterza i zabijającym dziewięć baranów nie tylko wywołuje poruszenie w rodzinie, ale także przyciąga do wioski ekipę telewizyjną... Piękna opowieść o majestatycznym, ale śmiercionośnym lamparcie śnieżnym i jego skomplikowanych relacjach ze społecznościami Wyżyny Tybetańskiej.Pokazy:Multikino 2: piątek, 06 paź 21:00Multikino 2: niedziela, 08 paź 13:30Multikino 2: środa, 11 paź 11:00Multikino 2: piątek, 13 paź 18:30Do mroźnego, zimowego Yanji, miasta na północnej granicy Chin, przyjeżdża dwudziestoparoletni Haofeng. Przybywa z Szanghaju, ale nie pochodzi stamtąd. Czuje się zagubiony i chce jakoś spędzić czas. Przypadkowo trafia na wycieczkę po mieście i okolicy prowadzoną przez Nanę, uroczą przewodniczkę. Młoda kobieta natychmiast go oczarowuje i przedstawia go swojemu przyjacielowi Xiao, sympatycznemu, ale sfrustrowanemu pracownikowi restauracji. Cała trójka szybko nawiązuje więź i wyrusza w krótką, ale niezapomnianą podróż. Konfrontując się z indywidualnymi traumami, ich zamrożone pragnienia powoli topnieją, a oni zyskują szansę, by wyzwolić się z lodowatego świata. Narodowa nominacja z Singapuru do Oscara w kategorii Najlepszy Międzynarodowy Film Fabularny.Pokazy:Atlantic B: piątek, 06 paź 10:15Atlantic B: niedziela, 08 paź 21:00Atlantic B: czwartek, 12 paź 12:30Atlantic B: poniedziałek, 09 paź 18:00Opowieść o więzi między dwiema kobietami i odkupieniu za popełniony przed laty występek rozgrywa się w stosunkowo niedawnych, burzliwych czasach, kiedy mieszkańcy Sudanu Południowego walczyli o regionalną autonomię od rządzącej arabskiej Północy. Po tragicznej śmierci męża młoda Julia i jej synek Daniel lądują na ulicy, aż zostają przygarnięci przez Monę, dobrze sytuowaną byłą piosenkarkę. Służąca i półsierota zostają stopniowo zaakceptowani jako członkowie rodziny, a Mona i Julia stają się nierozłącznymi powiernicami. Nawet szokujące wydarzenie z odległej przeszłości, o którym wie tylko jedna z nich, wydaje się całkowicie zapomniane. Sudański reżyser zachowuje równowagę między politycznym i kulturowym tłem a bardzo intymną fabułą. Film nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Cannes przez jury Un Certain Regard. Narodowa nominacja z Sudanu do Oscara w kategorii Najlepszy Międzynarodowy Film Fabularny.Pokazy:Atlantic B: wtorek, 10 paź 21:00Atlantic B: środa, 11 paź 18:00Atlantic B: czwartek, 12 paź 10:15Atlantic B: sobota, 14 paź 15:00Lata dziewięćdziesiąte. Hiszpański muzyk rockowy podróżuje po Ameryce Łacińskiej, próbując odnaleźć swoje powołanie. Tam spotyka starego muzyka, który nie ma szczęścia. To prowadzi do narodzin nieprawdopodobnego duetu, który ma wszelkie szanse stać się epicką komercyjną porażką.Pokazy:Multikino 3: środa, 11 paź 19:00Multikino 3: czwartek, 12 paź 21:30Multikino 4: piątek, 06 paź 16:15Multikino 4: wtorek, 10 paź 11:15Co by było, gdyby Clint Eastwood i Mel Brooks zostali rysownikami komiksów i połączyli siły, by stworzyć najbardziej zwariowany, surrealistyczny musicalowy western wszechczasów? To jest "Slide", opowieść o skorumpowanym miasteczku drwali, Sourdough Creek, rządzonym przez złych braci bliźniaków, których nic tak nie cieszy jak zabijanie i chciwość. Pewnego dnia do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj, który ma przy sobie jedynie gitarę slide. Dzięki swojej muzyce Slide walczy z siłami śmiercionośnych bliźniaków. Zaprzyjaźnia się z Delilah, która pracuje jako prostytutka w barze Lucky Buck i chciałaby zostać piosenkarką. Do Slide'a dołącza lokalna postać przypominająca Wielką Stopę zwana "Hellbug". Całą tę historię komplikuje przybycie hollywoodzkiego studia, które chce tam nakręcić swój nowy film fabularny. Chociaż nie jest to film polityczny, porusza kilka ważnych kwestii, jak ekologia czy kontrola broni. Film ten powinien z łatwością zakwalifikować się do Księgi Rekordów Guinnessa za posiadanie największej liczby złych zabójców spośród wszystkich filmów kinowych.Pokazy:Atlantic A: sobota, 07 paź 16:30Atlantic A: wtorek, 10 paź 14:00Atlantic A: środa, 11 paź 16:30Atlantic A: niedziela, 15 paź 19:00Małgorzata kontroluje każdy aspekt swojego życia. Mocno stąpa po ziemi, jest zdecydowana i świetnie zorganizowana. Wszystko poświęciła karierze. Młodsza siostra Łucja jest jej przeciwieństwem - spontaniczna, wiecznie poszukująca, czasem zagubiona. Spełnia się jako matka. Choć ich życiowe drogi często biegły w odmiennych kierunkach, dziś splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Każda z nich inaczej widzi cel tej podróży. Dla Małgorzaty ma to być ostatnia droga, chce odejść na własnych warunkach. Z kolei Łucja wierzy, że przekona siostrę do zmiany decyzji i podjęcia walki o życie. Przed nimi czas kłótni, płaczu i śmiechu. Czy będą potrafiły znów być ze sobą tak blisko, jak kiedyś? To będzie ich najważniejsze spotkanie. Czy okaże się także ostatecznym rozstaniem?Pokazy:Multikino 2: niedziela, 08 paź 18:30Multikino 2: wtorek, 10 paź 21:00Multikino 2: środa, 11 paź 13:30Multikino 3: poniedziałek, 09 paź 16:30Adrià to chłopak, który wędruje od wsi do wsi ze swoim starszym bratem i dziewczyną starszego brata. Nie mówi, nie toleruje zamkniętych przestrzeni i trudno mu skupić uwagę, gdy się do niego mówi. Gdziekolwiek się pojawi, wszyscy się z niego wyśmiewają, obrażają, rzucają w niego kamieniami. Adrià ma sekret: w noce przy pełni księżyca nie może spać i błąka się po ulicach. I czuje krew. I przeszukuje kurniki. I łapie kurczaki. I je zjada. Surowe. Faktem jest, że Adrià jest siódmym synem, co według jego ojca, Zacaríasa, zgodnie z tradycją sierra, czyni go wilkołakiem. I dlatego cała trójka jeździ tam i z powrotem, wędrując po okolicy w swojej furgonetce. Ciągle w biegu.Pokazy:Multikino 2: poniedziałek, 09 paź 18:30Multikino 2: piątek, 13 paź 16:00Multikino 3: niedziela, 08 paź 21:30Multikino 2: wtorek, 10 paź 13:30 Dołącz albo zgiń " to film o tym, dlaczego warto dołączyć do jakiegoś klubu i dlaczego od tego zależy los Ameryki. Śledzimy półwieczną historię rozpadu Ameryki obywatelskiej poprzez podróż legendarnego badacza społecznego Roberta Putnama, którego przełomowe badania "Bowling Alone" dotyczące trwającego od dziesięcioleci rozpadu więzi społecznych w Ameryce mogą zawierać odpowiedzi na obecny kryzys amerykańskiej demokracji. W towarzystwie wpływowych fanów i naukowców, od Hillary Clinton, Pete'a Buttigiega i naczelnego chirurga Viveka Murthy'ego po Eddiego Glaude'a Jr, Raja Chetty'ego i Priyę Parker, a także inspirujących grup budujących społeczność w dzielnicach w całym kraju, dołącz do Boba, który bada trzy palące kwestie obywatelskie: Co sprawia, że demokracja działa? Dlaczego amerykańska demokracja przeżywa kryzys? I, co najważniejsze... Co możemy z tym zrobić?Pokazy:Atlantic D: sobota, 07 paź 16:30Atlantic D: niedziela, 08 paź 14:00Atlantic D: poniedziałek, 09 paź 11:30Atlantic D: środa, 11 paź 14:00